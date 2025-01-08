Зидан может заменить Дешама в качестве тренера сборной Франции

Дешам уходит из сборной Франции — кто возглавит команду
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял сложное решение об изменениях в карьере. Известный специалист планирует уйти из национальной команды.
Дешам откровенно рассказал о причинах своего решения, сообщает TF1 Info.
Дидье Дешам решил не продлевать контракт с Федерацией футбола Франции. Это означает, что 56-летний специалист покинет должность главного тренера "трехцветных" сразу после окончания чемпионата мира 2026 года, вне зависимости от результатов турнира.
Наставник признался, что ему становится все сложнее находить мотивацию и идеи, чтобы удерживать сборную Франции в числе одной из самых сильных команд мира. После 14 лет во главе "трехцветных" Дешам считает, что настало время перемен и для него, и для команды.
Дидье Дешам в качестве главного тренера сборной Франции выиграл чемпионат мира 2018 и Лигу Наций 2020/2021, а также выводил команду в финалы Евро-2016 и Кубка Мира 2022.
Кто возглавит сборную Франции
Официально эта информация не подтверждена, но основным кандидатом на пост наставника "трехцветных" является 52-летний Зинедин Зидан. Бывший тренер мадридского "Реала" несколько раз отказывал известным клубом. Он неоднократно заявлял о желании поработать со сборной Франции.
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