Зидан возглавит сборную Франции летом как минимум на четыре года

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан близок к возвращению к активной работе. Французский специалист несколько лет провел в отпуске. Уже летом 2026 года он снова возглавит амбициозную команду.

Зиден будет работать со сборной Франции вне зависимости от результатов на ЧМ-2026, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Le Parisien.

Сборная Франции по футболу попала в группу I на чемпионате мира-2026. "Трехцветные" будут бороться за выход в плей-офф с командами Сенегала, Ирака и Норвегии. Французы традиционно являются одними из фаворитов в борьбе за победу на Мундиале. Однако вне зависимости от результатов турнира в команде появится новый тренер.

Мечта Зидана сбудется

Нынешний наставник сборной Франции Дидье Дешам возглавляет команду с 2012 года. За это время 57-летний специалист помог "трехцветным" победить в Лиге Наций сезона 2020/21, выиграл с ней ЧМ-2018, а также выводил подопечных в другие финалы чемпионатов мира и Европы.

Зидендин Зидан давно объявил, что после ухода из "Реала" в 2021 году хочет работать со сборной Франции. Все это время наставник ждал, пока освободится место в команде, и его бывший партнер по победоносному составу "трехцветных" освободит эту должность.

В Федерации футбола Франции уже согласовали условия ухода Дидье Дешама и провели переговоры с Зинедином Зиданом. Он возглавит "трехцветных" после ЧМ-2026 и подпишет контракт сроком на 4 года с возможностью продления.

Ранее портал Новини.LIVE писал об истории взаимоотношений бразильца Пеле и румынского специалиста Мирчи Луческу.

Также Новини.LIVE сообщали о причине претензий известного журналиста к главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву.