Дешам попал в список кандидатов на должность тренера Реала

Лидер "Реала" Килиан Мбаппе на фоне Дидье Дешама.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может продолжить карьеру на клубном уровне. Французский специалист попал в список кандидатов на пост наставника мадридского "Реала". Интерес к нему проявляют на фоне поиска долгосрочного решения для тренерской позиции.

Сам Дешам пока сосредоточен на работе с национальной командой, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на RMC Sport.

Французский специалист может покинуть национальную сборную после чемпионата мира 2026 года. Таким образом завершится его многолетний цикл во главе команды, который длится с 2012 года. В Федерации футбола Франции уже рассматривают возможных преемников, среди которых фигурирует Зинедин Зидан.

Дидье Дешам во время матча.

Почему "Реал" рассматривает Дешама

Мадридский клуб заинтересован в тренере с опытом работы на самом высоком уровне. Дидье Дешам доказал свою эффективность в сборной, где сумел выстроить стабильную систему и добиться результатов. Его умение управлять звездным коллективом рассматривается как ключевое преимущество.

В активе Дешама победа на чемпионате мира-2018, а также выходы в финалы Евро-2016 и ЧМ-2022. Кроме того, он хорошо знаком с рядом игроков "Реала", включая Килиана Мбаппе и Орельена Тчуамени. Контракт специалиста с Федерацией футбола Франции действует до завершения ЧМ-2026, и до этого момента он не планирует менять место работы.

Напомним, портал Новини.LIVE писал о прогнозе главы WBC Ukraine на ход поединка Александра Усика с Рико Верховеном.

Также Новини.LIVE сообщили о еще одном российском футболисте, который может стать игроком французского "ПСЖ".