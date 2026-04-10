Реал может возглавить француз, но это не Зидан

Реал может возглавить француз, но это не Зидан

Дата публикации 10 апреля 2026 22:09
Дешам попал в список кандидатов на должность тренера Реала
Лидер "Реала" Килиан Мбаппе на фоне Дидье Дешама. Фото: Reuters/Brian Snyder

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может продолжить карьеру на клубном уровне. Французский специалист попал в список кандидатов на пост наставника мадридского "Реала". Интерес к нему проявляют на фоне поиска долгосрочного решения для тренерской позиции.

Сам Дешам пока сосредоточен на работе с национальной командой, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на RMC Sport

Французский специалист может покинуть национальную сборную после чемпионата мира 2026 года. Таким образом завершится его многолетний цикл во главе команды, который длится с 2012 года. В Федерации футбола Франции уже рассматривают возможных преемников, среди которых фигурирует Зинедин Зидан

Дидье Дешам во время матча сборных Франции и Бразилии 26 марта 2026 года
Дидье Дешам во время матча. Фото: Reuters/Brian Snyder 

Почему "Реал" рассматривает Дешама

Мадридский клуб заинтересован в тренере с опытом работы на самом высоком уровне. Дидье Дешам доказал свою эффективность в сборной, где сумел выстроить стабильную систему и добиться результатов. Его умение управлять звездным коллективом рассматривается как ключевое преимущество.

В активе Дешама победа на чемпионате мира-2018, а также выходы в финалы Евро-2016 и ЧМ-2022. Кроме того, он хорошо знаком с рядом игроков "Реала", включая Килиана Мбаппе и Орельена Тчуамени. Контракт специалиста с Федерацией футбола Франции действует до завершения ЧМ-2026, и до этого момента он не планирует менять место работы. 

спорт футбол Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Дидье Дешам
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
