Жирона не дала победить Реалу, Мбаппе получил травму

Килиан Мбаппе (справа) борется за мяч. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Жироной" в матче 31-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Поединок завершился со счетом 1:1.

Команда Альваро Арбелоа продолжила серию без побед в национальном первенстве, сообщает портал Новини.LIVE.

Счет в игре был открыт во втором тайме усилиями полузащитника "Реала" Федерико Вальверде на 51-й минуте. Однако уже на 62-й минуте "Жирона" сравняла результат благодаря голу Тома Лемара. Мяч был забит в ворота украинского голкипера мадридцев Андрея Лунина. Этот гол стал последним в матче и зафиксировал итоговый счет.

"Реал" продлил серию без побед в чемпионате

Команда Альваро Арбелоа в одном из эпизодов могла претендовать на пенальти. Килиан Мбаппе в штрафной соперника упал после контакта с футболистом "Жироны". Однако рефери даже не остановил игру несмотря на то, что форварда мадридского "Реала" разбили лицо.

Килиан Мбаппе лежит после столкновения с соперником. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

После этой ничьей "королевский клуб" не выигрывает уже в четырех матчах подряд в Ла Лиге. В активе команды 70 очков, что позволяет ей занимать второе место в турнирной таблице. "Жирона" после 31 тура имеет 38 очков и располагается на 12-й позиции.

