Главная Спорт Реал с Луниным в воротах не удержал победу над Жироной

Дата публикации 11 апреля 2026 06:15
Жирона не дала победить Реалу, Мбаппе получил травму
Килиан Мбаппе (справа) борется за мяч. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Жироной" в матче 31-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Поединок завершился со счетом 1:1.

Команда Альваро Арбелоа продолжила серию без побед в национальном первенстве, сообщает портал Новини.LIVE.

Счет в игре был открыт во втором тайме усилиями полузащитника "Реала" Федерико Вальверде на 51-й минуте. Однако уже на 62-й минуте "Жирона" сравняла результат благодаря голу Тома Лемара. Мяч был забит в ворота украинского голкипера мадридцев Андрея Лунина. Этот гол стал последним в матче и зафиксировал итоговый счет. 

"Реал" продлил серию без побед в чемпионате

Команда Альваро Арбелоа в одном из эпизодов могла претендовать на пенальти. Килиан Мбаппе в штрафной соперника упал после контакта с футболистом "Жироны". Однако рефери даже не остановил игру несмотря на то, что форварда мадридского "Реала" разбили лицо. 

Килиан Мбаппе в матче Реала с Жироной 10 апреля 2026 года
Килиан Мбаппе лежит после столкновения с соперником. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

После этой ничьей "королевский клубне выигрывает уже в четырех матчах подряд в Ла Лиге. В активе команды 70 очков, что позволяет ей занимать второе место в турнирной таблице. "Жирона" после 31 тура имеет 38 очков и располагается на 12-й позиции. 

Читайте также:

Портал Новини.LIVE напоминает, что президент WBC Ukraine удивил прогнозом противостояния Александра Усика с Рико Верхувеном. 

Также Новини.LIVE писали о знакомстве бразильца Пеле с Мирчей Луческу, который в то время выступал за сборную Румынии. 

спорт футбол Реал Мадрид Испанская Ла Лига Жирона
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
