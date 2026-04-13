Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Мадридский Реал готовит возвращение Тони Крооса

Мадридский Реал готовит возвращение Тони Крооса

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 11:23
Флорентино Перес рассматривает возвращение Тони Крооса в Реал
Тони Кроос пробует силы в баскетболе. Фото: Max Ellerbrake — firo sportphoto/Getty Images

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос может вернуться в мадридский "Реал". Руководство клуба рассматривает возможность его трудоустройства в новой роли. Инициатором идеи является президент клуба Флорентино Перес.

При этом уже летом в мадридском "Реале" могут пройти выборы нового главы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.

Пока не уточняется, какую именно должность может занять Тони Кроос. Речь идет о возможной работе в структуре клуба. Немец завершил выступления в 2024 году после успешного сезона с мадридским "Реалом" и участия в чемпионате Европы. Тогда сборная Германии дошла до четвертьфинала, где уступила будущему победителю турнира Испании.

Успешная карьера Крооса в "Реале"

Немецкий полузащитник провел в "королевском клубе" десять лет и выиграл 23 трофея. Тони Кроос выступал за мадридский клуб с 2014 по 2024 год. За это время он пять раз выигрывал Лигу чемпионов и четыре раза становился чемпионом Испании. 

Тони Кроос и Лука Модрич на Сантьяго Бернабеу в мае 2025 года
Тони Кроос прощается с Лукой Модричем перед уходом из "Реала". Фото: Diego Souto/Getty Images

Возвращение Тони Крооса в испанский клуб может стать частью долгосрочной стратегии по усилению управленческой структуры. А последнее время появляется много информации о преобразованиях в мадридском "Реале". Эти слухи вызваны неудачами команды в Ла Лиге и на международной арене. Не удивительно, что Флорентино Перес пытается изменить ситуацию. 

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE напоминали о словах тренера "Нефтчи" Юрия Вернидуба по поводу перспектив сборной Украины. 

Также Новини.LIVE сообщали о комментарии Тайсона Фьюри относительно возможного завершения карьеры и новых поединках. 

спорт футбол Реал Мадрид Тони Кроос
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации