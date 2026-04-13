Флорентино Перес рассматривает возвращение Тони Крооса в Реал

Тони Кроос пробует силы в баскетболе. Фото: Max Ellerbrake — firo sportphoto/Getty Images

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос может вернуться в мадридский "Реал". Руководство клуба рассматривает возможность его трудоустройства в новой роли. Инициатором идеи является президент клуба Флорентино Перес.

При этом уже летом в мадридском "Реале" могут пройти выборы нового главы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.

Пока не уточняется, какую именно должность может занять Тони Кроос. Речь идет о возможной работе в структуре клуба. Немец завершил выступления в 2024 году после успешного сезона с мадридским "Реалом" и участия в чемпионате Европы. Тогда сборная Германии дошла до четвертьфинала, где уступила будущему победителю турнира Испании.

Успешная карьера Крооса в "Реале"

Немецкий полузащитник провел в "королевском клубе" десять лет и выиграл 23 трофея. Тони Кроос выступал за мадридский клуб с 2014 по 2024 год. За это время он пять раз выигрывал Лигу чемпионов и четыре раза становился чемпионом Испании.

Тони Кроос прощается с Лукой Модричем перед уходом из "Реала". Фото: Diego Souto/Getty Images

Возвращение Тони Крооса в испанский клуб может стать частью долгосрочной стратегии по усилению управленческой структуры. А последнее время появляется много информации о преобразованиях в мадридском "Реале". Эти слухи вызваны неудачами команды в Ла Лиге и на международной арене. Не удивительно, что Флорентино Перес пытается изменить ситуацию.

