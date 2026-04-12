Главная Спорт Венидуб признался, получал ли предложение возглавить сборную Украины

Дата публикации 12 апреля 2026 23:13
Вернидуб прокомментировал слухи о назначении в сборную Украины: что он сказал
Юрий Вернидуб. Фото: "Нефтчи"

Главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб отреагировал на информацию о возможном назначении на должность наставника сборной Украины. Специалист заявил, что пока не имеет никаких контактов с представителями национальной команды.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Azerisport.

Вернидуб может возглавить сборную Украины

Вернидуб заявил, что его имя действительно появляется в СМИ среди потенциальных кандидатов, однако сам он к этим разговорам не причастен.

По словам тренера, в последние месяцы он вообще не общался с украинскими журналистами, а вся информация является лишь предположениями.

Наставник подчеркнул, что не видит оснований серьезно воспринимать такие сообщения и добавил, что в подобных списках фигурируют сразу несколько специалистов, поэтому появление его фамилии не является исключительным.

Также Вернидуб дал понять, что полностью сосредоточен на работе в "Нефтчи" и не отвлекается на посторонние разговоры. Тренер отметил, что его главная задача сейчас — достичь результата с клубом и выполнить поставленные цели.

Специалист отметил прогресс команды, подчеркнув, что игроки демонстрируют профессиональный подход и серьезно работают на тренировках. Отдельно он поблагодарил футболистов за преданность и желание развиваться, а также отметил поддержку со стороны руководства клуба.

Также Вернидуб добавил, что единство между руководством и командой является ключевым фактором для достижения результата в "Нефтчи". Таким образом тренер фактически опроверг любые разговоры о возможном переходе в сборную Украины.

Напомним, ранее супертяжеловес Тайсон Фьюри выиграл бой у россиянина Арсланбека Махмудова.

Как сообщал портал Новини.LIVE, британский боксер Энтони Джошуа насмешливо отреагировал на вызов Фьюри.

Сборная Украины по футболу Юрий Вернидуб ФК Нефтчи
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
