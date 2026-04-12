Вернидуб прокоментував чутки про призначення у збірну України: що він сказав

Юрій Вернидуб. Фото: "Нефтчі"

Головний тренер "Нефтчі" Юрій Вернидуб відреагував на інформацію про можливе призначення на посаду наставника збірної України. Фахівець заявив, що наразі не має жодних контактів із представниками національної команди.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Azerisport.

Вернидуб заявив, що його ім’я дійсно з’являється у ЗМІ серед потенційних кандидатів, однак сам він до цих розмов не причетний.

За словами тренера, останніми місяцями він взагалі не спілкувався з українськими журналістами, а вся інформація є лише припущеннями.

Наставник підкреслив, що не бачить підстав серйозно сприймати такі повідомлення і додав, що в подібних списках фігурують одразу кілька спеціалістів, тож поява його прізвища не є винятковою.

Читайте також:

Також Вернидуб дав зрозуміти, що повністю зосереджений на роботі в "Нефтчі" та не відволікається на сторонні розмови. Тренер наголосив, що його головне завдання зараз — досягти результату з клубом і виконати поставлені цілі.

Фахівець відзначив прогрес команди, підкресливши, що гравці демонструють професійний підхід і серйозно працюють на тренуваннях. Окремо він подякував футболістам за відданість та бажання розвиватися, а також відзначив підтримку з боку керівництва клубу.

Також Вернидуб додав, що єдність між керівництвом і командою є ключовим фактором для досягнення результату в "Нефтчі". Таким чином тренер фактично спростував будь-які розмови про можливий перехід до збірної України.

