Зінченко показав, як відсвяткував Великдень із дружиною та доньками

Олександр Зінченко відновлюється після травми. Фото: instagram.com/zinchenko/

Захисник збірної України Олександр Зінченко продовжує відновлюватися від травми. Весь вільний час футболіст проводить із сім'єю. Дружина і діти гравця разом з ним тепло відсвяткували Великдень.

Влада Седан показала, як діти сімейної пари допомогли прикрасити паски на свято, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт дружини футболіста.

Від нової фотосесії сім'ї Олександра Зінченка буквально віє теплотою і затишком. Футболіст та його дружина Влада виховують двох дочок: Єву та Лею. Журналістка прищеплює дітям любов до українських традицій, і Великдень не став винятком.

На фотографіях дівчатка прикрашають традиційні паски. Доньки Олександра Зінченка вбрані як маленькі кухарі. Діти сміються і виглядають дуже зворушливо в кадрах сімейної фотосесії.

Діти Олександра та Влади Зінченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Як справи у Зінченка

Український футболіст продовжує відновлюватися від важкої травми, через яку вже не вийде на поле в нинішньому сезоні. Він встиг провести за "Аякс" тільки один матч після трансферу з лондонського "Арсеналу".

Уже влітку керівництво "Аякс" збирається серйозно змінити склад команди, щоб вона знову могла боротися за титули та вихід до плей-оф Ліги чемпіонів. Відомо, що в команді може з'явитися новий лівий захисник. Однак 29-річному Олександру Зінченко теж дадуть шанс проявити себе.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE публікував кадри весняної фотосесії Ярослави Магучіх, які сподобалися українським уболівальникам.

Також Новини.LIVE писали про те, що Арсланбек Махмудов не визнає свою поразку в бою з Тайсоном Ф'юрі.

