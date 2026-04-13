Кабаєл націлився на бій з Усиком та зробить заяву в Єгипті

Олександр Усик перед боєм. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі Агіт Кабаєл висловився про можливий поєдинок проти Олександра Усика. Німецький боксер підтвердив, що розглядає подальші варіанти продовження кар'єри. При цьому він не став називати конкретних суперників.

Його коментарі прозвучали на тлі обговорень майбутніх боїв у дивізіоні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал Pro Boxing Fans.

Агіт Кабаєл зазначив, що провів переговори з представниками своєї команди і поки що не прийняв остаточного рішення. Він також ухилився від прямої відповіді про наступного суперника. Водночас інтерес до можливого бою з Олександром Усиком зберігається.

Агіт Кабаєл (ліворуч) з Ентоні Джошуа в Лондоні. Фото: instagram.com/agitkabayel/

Кабаел не виключає зустрічі з українцем

Додатковий контекст надає майбутній поєдинок українця, який запланований на 23 травня в Єгипті. Агіт Кабайєл збирається відвідати протистояння Олександра Усика з Ріко Верхувеном.

"Давайте почекаємо, сьогодні у мене відбулася хороша розмова. Побачимо, я не стану називати імена. Можливо, подивимося бій біля рингу. Можливо, побачимося в Єгипті", — заявив Кабаєл.

Німецький боксер наголосив, що не є прихильником гучних заяв і вважає за краще обговорювати майбутні поєдинки після їх узгодження. Він також зазначив, що не розглядає повернення до виступів на колишніх аренах. Можлива зустріч з Усиком може відбутися в рамках одного з найближчих "Вечорів боксу".

