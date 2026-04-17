Усик назвав боксерів, які допомагають йому готуватися до бою з Верхувеном

Олександр Усик під час пресконференції.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик розповів про підхід до підготовки під час тренувальних зборів. Український боксер зазначив, що регулярно аналізує поєдинки як чинних, так і легендарних спортсменів. За його словами, перегляд боїв є частиною тренувального процесу.

Це допомагає поєднувати фізичну роботу з тактичним аналізом, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail Boxing.

Український спортсмен підкреслив, що приділяє увагу боям різних поколінь і стилів. Серед боксерів, чиї поєдинки він вивчає, виявилися Ріко Верховен, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, а також легенди на кшталт Мухаммеда Алі і Майка Тайсона. Окрім того, Олександр Усик звертається до класичних боїв мексиканських майстрів, включно з Марко Антоніо Баррерою. Такий широкий вибір дає йому змогу аналізувати різні стилі та знаходити корисні елементи для власної підготовки.

Як Усик використовує перегляд боїв

Чемпіон зазначив, що поєднує перегляд боїв із тренуваннями, наприклад, під час роботи на велотренажері. Він звертає увагу на деталі: пересування, захист і комбінації ударів. Такий підхід допомагає не лише підтримувати мотивацію, а й удосконалювати техніку. Олександр Усик розглядає перегляд боїв як важливий елемент підготовки нарівні з фізичними навантаженнями.

"Я дивлюся бої Ріко, Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, а також поєдинки Мухаммеда Алі та Майка Тайсона. 50% - це мотивація, 50% — аналіз рухів, ударів і захисту. Іноді це як учитель, іноді — як джерело енергії для роботи", — сказав Усик.

Читайте також:

Протистояння Ріко Верхувена та Олександра Усика відбудеться в Єгипті вже 23 травня.

