Помер легендарний чемпіон світу з боксу та рекордсмен

Легендарний мексиканський боксер Мігель Канто помер у віці 78 років. Його вважали одним із найвидатніших представників найлегшої ваги в історії боксу. Ім'я Канто асоціюється з епохою технічного і тактично вивіреного стилю ведення поєдинків.

На рахунку боксера унікальне досягнення, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Всесвітню боксерську асоціацію (WBA).

Найбільшого успіху Мігель Канто домігся 1975 року, коли завоював титул чемпіона світу з боксу WBC у найлегшій вазі. У титульному бою він переміг японця Седзі Огуму рішенням суддів за підсумками 15 раундів. Мексиканець утримував пояс до 1979 року і за цей час провів 14 успішних захистів. Цей показник залишається одним із найкращих в історії дивізіону.

#UnDiaComoHoy hace 4️⃣8️⃣ años, la consagración de Miguel Canto 🙌



El yucateco 🇲🇽 vencía por Decisión Unánime al local Shoji Oguma en Sendai 🇯🇵, arrebatándole el Mundial 👑 WBC del peso mosca e iniciando un reinado de 4 años en la categoría

Чим запам'ятався Мігель Канто

Мексиканець отримав прізвисько "Маленький майстер" завдяки унікальній манері боксу. Він не володів потужним нокаутуючим ударом, але компенсував це точністю, швидкістю та видатним захистом. Його стиль будувався на контролі дистанції та вмінні уникати атак суперників, що робило його одним із найтехнічніших бійців свого часу.

Професійну кар'єру Канто розпочав у лютому 1969 року, а завершив у липні 1982 року. За цей час він провів у боксі 74 поєдинки, здобувши 61 перемогу, з яких 15 нокаутом. Також на його рахунку 9 поразок і 4 нічиїх. У боксерській спільноті Мігеля Канто вважають одним із найкращих представників Мексики за всю історію спорту.

Нагадаємо, як повідомляли Новини.LIVE, український боксер Олександр Усик із відривом переміг у престижному рейтингу найкращих важковаговиків світу.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен пообіцяв нокаутувати Олександра Усика.