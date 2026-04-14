Де і коли дивитися пресконференцію Усика та Верхувена перед боєм

Олександр Усик (ліворуч) та промоутер Френк Воррен. Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик утримує лідерство серед представників надважкої ваги. Український спортсмен готується до поєдинку з кікбоксером Ріко Верхувеном. Однак цей бій може виявитися не єдиним для боксера у 2026 році.

У першій десятці найкращих важковаговиків світу можуть опинитися і майбутні суперники Усика, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на The Ring.

В оновленій версії найкращих супертяжів планети Олександр Усик посідає беззаперечне перше місце. Видання The Ring вважає 39-річного українця чемпіоном у цьому списку. Володар поясів за версіями WBA, WBC, IBF, IBO йде поза рейтингом.

Хто увійшов до топ-10 супертяжів The Ring

На першому місці рейтингу опинився перспективний британський спортсмен Фабіо Вордлі, який нещодавно переміг Джозефа Паркера. Обидва вони кидали виклик Олександру Усику, на який українець не відповів. Також він проігнорував і Агіта Кабайєла, який посів у рейтингу друге місце.

Нижче розташувалися боксери, яких Олександр Усик уже перемагав. Це і Тайсон Ф'юрі, який одразу після перемоги над Арсланбеком Махмудовим увірвався на 3 місце, і володар четвертого рядка Даніель Дюбуа. Характерно, що один із найталановитіших молодих боксерів світу Мозес Ітаума посів лише 6 сходинку.

Топ-10 найкращих важковаговиків світу:

Фабіо Вордлі Агіт Кабайєл Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа Філіп Хрговіч Мозес Ітаума Мартін Баколі Ефе Аджагба Річард Торрез Мурат Гасієв.

Де та коли дивитися пресконференцію Усик — Верхувен

Уже у вівторок, 14 квітня, Олександр Усик і Ріко Верхувен вперше подивляться один одному в очі під об'єктивами телекамер. Їхня спільна прес-конференція пройде в Лондоні. Вболівальники в Україні зможуть спостерігати це видовище за посиланням.

Протистояння Олександра Усика і Ріко Верхувена за правилами боксу відбудеться в Єгипті 23 травня.

