Головна Спорт Ребров іде зі збірної України: де він працюватиме

Ребров іде зі збірної України: де він працюватиме

Дата публікації: 14 квітня 2026 10:51
Ребров піде зі збірної України, ним цікавляться щонайменше два клуби
Сергій Ребров під час матчу збірної України. Фото: SERGEI GAPON/AFP via Getty Images

Уже в серпні цього року збірну України з футболу може очолити новий тренер. Нинішній наставник команди Сергій Ребров збирається у відставку. Він допрацює до кінця дії контракту в липні і залишить "синьо-жовтих".

У Реброва є пропозиції повернутися в клубний футбол, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал журналіста Ігоря Бурбаса.

Сергій Ребров очолив збірну України 2023 року. Його головним завданням було вивести команду на чемпілонат світу-2026. Однак 51-річний наставник не впорався з цим завданням. "Синьо-жовті" не зуміли обіграти Швецію в півфіналі відбору на Мундіаль.

Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов перед матчем сборной Украины
Сергій Ребров спілкується з пресою. Фото: УАФ

Що чекає на Сергія Реброва

Майбутнє наставника збірної України залишається невідомим навіть через два тижні після фіаско в матчі зі шведами. Однак у кулуарах повідомляють про те, що Сергій Ребров ухвалив рішення змінити обстановку. Він визнав, що зазнав невдачі в збірній і готовий повернутися в клубний футбол.

На відміну від національної команди, у тренера гарне реноме на клубному рівні. Сергій Ребров добре зарекомендував себе по роботі в київському "Динамо", угорському "Ференцвароші" та "Аль-Айні" з ОАЕ.

Саме клуб з Еміратів хоче бачити в себе Реброва. Тренеру готові запропонувати контракт із зарплатою 5 млн євро на рік. У послугах українського фахівця зацікавлений і грецький "Олімпіакос". Зарплата в Піреях буде меншою за п'ять мільйонів, але перевагою цього варіанту є можливість працювати в Європі.

Автор:
