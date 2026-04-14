Ребров піде зі збірної України, ним цікавляться щонайменше два клуби

Уже в серпні цього року збірну України з футболу може очолити новий тренер. Нинішній наставник команди Сергій Ребров збирається у відставку. Він допрацює до кінця дії контракту в липні і залишить "синьо-жовтих".

У Реброва є пропозиції повернутися в клубний футбол, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал журналіста Ігоря Бурбаса.

Сергій Ребров очолив збірну України 2023 року. Його головним завданням було вивести команду на чемпілонат світу-2026. Однак 51-річний наставник не впорався з цим завданням. "Синьо-жовті" не зуміли обіграти Швецію в півфіналі відбору на Мундіаль.

Що чекає на Сергія Реброва

Майбутнє наставника збірної України залишається невідомим навіть через два тижні після фіаско в матчі зі шведами. Однак у кулуарах повідомляють про те, що Сергій Ребров ухвалив рішення змінити обстановку. Він визнав, що зазнав невдачі в збірній і готовий повернутися в клубний футбол.

На відміну від національної команди, у тренера гарне реноме на клубному рівні. Сергій Ребров добре зарекомендував себе по роботі в київському "Динамо", угорському "Ференцвароші" та "Аль-Айні" з ОАЕ.

Читайте також:

Саме клуб з Еміратів хоче бачити в себе Реброва. Тренеру готові запропонувати контракт із зарплатою 5 млн євро на рік. У послугах українського фахівця зацікавлений і грецький "Олімпіакос". Зарплата в Піреях буде меншою за п'ять мільйонів, але перевагою цього варіанту є можливість працювати в Європі.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE писав про те, чим дружина Олександра Зінченка дивує футболіста на кухні.

Також Новини.LIVE розповіли, про що Олександр Усик повідомив українцям під час привітання з Великоднем.