Ребров уходит из сборной Украины: где он будет работать

Ребров уходит из сборной Украины: где он будет работать

Дата публикации 14 апреля 2026 10:51
Ребров уйдет из сборной Украины, им интересуются минимум два клуба
Сергей Ребров во время матча сборной Украины. Фото: SERGEI GAPON/AFP via Getty Images

Уже в августе этого года сборную Украины по футболу может возглавить новый тренер. Нынешний наставник команды Сергей Ребров собирается в отставку. Он доработает до конца действя контракта в июле и покинет "сине-желтых". 

У Реброва есть предложения вернуться в клубный футбол, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал журналиста Игоря Бурбаса. 

Сергей Ребров возглавил сборную Украины в 2023 году. Его главным заданием было вывести команду на чемпилонат мира-2026. Однако 51-летний наставник не справился с этой задачей. "Сине-желтые" не сумели обыграть Швецию в полуфинале отбора на Мундиаль. 

Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов перед матчем сборной Украины
Сергей Ребров общается с прессой. Фото: УАФ

Что ждет Сергея Реброва 

Будущее наставника сборной Украины остается неизвестным даже спустя две недели после фиаско в матче со шведами. Однако в кулуарах сообщают о том, что Сергей Ребров принял решение сменить обстановку. Он признал, что потерпел неудачу в сборной и готов вернуться в клубный футбол

В отличие от национальной команды, у тренера хорошее реноме на клубном уровне. Сергей Ребров хорошо зарекомендовал себя по работе в киевском "Динамо", венгерском "Ференцвароше" и "Аль-Айне" из ОАЭ. 

Именно клуб из Эмиратов хочет видеть у себя Реброва. Тренеру готовы предложить контракт с зарплатой 5 млн евро в год. В услугах украинского специалиста заинтересован и греческий "Олимпиакос". Зарплата в Пиреях будет меньше пяти миллионов, но преимуществом этого варианта является возможность работать в Европе. 

футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров тренер Олимпиакос
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
