Дружина Зінченка здивувала новою навичкою на кухні

Відома українська журналістка Влада Зінченко останніми роками зосередилася на турботі про чоловіка та дітей. Захиснику збірної України можна позаздрити, оскільки дружина почала балувати його стравами традиційної української кухні. Дівчина вирішила здивувати і футболіста, і своїх підписників.

Влада Зінченко похвалилася новою навичкою в соціальній мережі Threads, повідомляє портал Новини.LIVE.

Олександр Зінченко продовжує відновлюватися від важкої травми, яку отримав у першому ж матчі за "Аякс". У нинішньому сезоні 29-річний футболіст не зможе вийти на поле. За час відновлення він може набрати кілька зайвих кілограмів.

Дружина Зінченка приготувала нову страву

Останнім часом Влада часто демонструє кулінарні навички. На Великдень вся сім'я готувала і прикрашала паски, але цим справа не обмежилася. Дружина українського футболіста освоїла ще одну страву, якій може позаздрити будь-яка господиня.

Цього тижня Влада Зінченко приготувала холодець. Результат вона продемонструвала в соціальній мережі Threads, де з притаманним собі почуттям гумору попросила про повагу. Шанувальники Влади адресували їй похвалу і компліменти, і тільки мама дівчини дала пораду, яка викликала у дружини Олександра Зінченка напад сміху.

