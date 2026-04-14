Пономаренко відмовився продовжувати контракт із Динамо: відома причина

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк зробив Матвія Пономаренка першим вибором в атаці одразу після того, як очолив команду. Молодий форвард відповів на довіру наставника забитими голами. Він швидко став одним із лідерів "біло-синіх".

Керівництво київського клубу хоче продовжити контракт із футболістом, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Президент чемпіонів України Ігор Суркіс ініціював переговори з 20-річним Матвієм Пономаренком про продовження чинної угоди. Термін контракту форварда з київським "Динамо" закінчується наприкінці 2028 року. "Біло-сині" хочуть зберегти зірку в складі.

Пономаренко не погодився на контракт

Київський клуб уже запропонував Матвію продовжити угоду щонайменше ще на кілька років. Однак футболіст відмовився від цього варіанту. Однак рішення форварда не означає, що він хоче піти з "Динамо".

Нападник Матвій Пономаренко до літа не хоче думати про інші завдання, окрім тих, що поставлені перед "Динамо". Він вирішив зосередитися на грі і не відволікатися на інші питання. Сторони можуть повернутися до теми продовження контракту влітку.

Після 23 матчів "Динамо" посідає 4 місце в турнірній таблиці. Матвій Пономаренко цього сезону зіграв 17 поєдинків і забив 10 голів. У матчі з "Металістом 1925" форвард не зіграв через дискваліфікацію, і "біло-сині" поступилися з рахунком 0:1.

