Пономаренко отказался продлевать контракт с Динамо: известна причина

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк сделал Матвея Пономаренко первым выбором в атаке сразу после того, как возглавил команду. Молодой форвард ответил на доверие наставника забитыми голами. Он быстро стал одним из лидеров "бело-синих".

Руководство киевского клуба хочет продлить контракт с футболистом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.

Президент чемпионов Украины Игорь Суркис иницировал переговоры с 20-летним Матвеем Пономаренко о продлении действующего соглашения. Срок контракта форварда с киевским "Динамо" истекает в конце 2028 года. "Бело-синие" хотят сохранить звезду в составе.

Пономаренко не согласился на контракт

Киевский клуб уже предложил Матвею продлить соглашение как минимум еще на несколько лет. Однако футболист отказался от этого вараинта. Однако решение форварда не означает, что он хочет уйти из "Динамо".

Нападающий Матвей Пономаренко до лета не хочет думать о других задачах, кроме тех, что поставлены перед "Динамо". Он решил сосредоточиться на игре и не отвлекаться на другие вопросы. Стороны могут вернуться к теме продления контракта летом.

После 23 матчей "Динамо" занимает 4 место в турнирной таблице. Матвей Пономаренко в этом сезоне сыграл 17 поединков и забил 10 голов. В матче с "Металлистом 1925" форвард не сыграл из-за дисквалификации, и "бело-синие" уступили со счетом 0:1.

