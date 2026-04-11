Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо сенсационно проиграло Металлисту 1925, пропустив от экс-игрока

Ua ru
Дата публикации 11 апреля 2026 18:35
Металлист 1925 впервые в истории обыграл Динамо Киев
Рашица против Тымчика. Фото: "Динамо"

В Житомире харьковский "Металлист 1925" одержал минимальную победу над "Динамо" со счетом 1:0 в матче 23-го тура УПЛ. Единственный гол в матче забил экс-игрок киевлян Денис Антюх.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

"Динамо" проиграло второй матч подряд

Первый тайм прошел с преимуществом киевлян, которые больше контролировали мяч и создали несколько моментов. Самыми опасными были удары Николая Шапаренко и Назара Волошина, но вратарь Даниил Варакута сохранил ворота "сухими".

После перерыва "Динамо" продолжило оказывать давление, но не смогло реализовать моменты. На 60-й минуте киевляне имели лучший шанс открыть счет: после удара Волошина мяч отбил вратарь, а Николай Михайленко не попал в пустые ворота.

Хозяева ответили более организованной игрой в обороне и постепенно начали создавать угрозу у ворот Руслана Нещерета. Решающий момент наступил на 78-й минуте.

Читайте также:

После подачи со стандарта от Владислава Калитвинцева мяч отскочил в штрафной площадке, а Антюх оказался первым на добивании и отправил его в сетку. Этот гол стал единственным в матче.

В заключительные минуты "Динамо" пыталось отыграться, однако не смогло создать достаточное количество опасных моментов. Защита "Металлиста 1925" выдержала давление и сохранила победный счет.

"Динамо" осталось на четвертой позиции в турнирной таблице УПЛ, но отставание от "Полесья" составляет уже пять очков.

"Металлист 1925" — "Динамо" Киев — 1:0

Гол: Антюх, 78

"Металлист 1925": Варакута — Крупский, Салюк, Шабанов, Мартынюк — Баптистелла (Калитвинцев, 27), Павлюк, Аревало (Литвиненко, 60) — Забергджа (Антюх, 60), Петер (Мба, 76), Рашица (Когут, 76).

"Динамо" Киев: Нещерет — Тымчик (Коробов, 83), Биловар, Михавко, Вивчаренко — Михайленко (Буяльский, 83), Бражко, Шапаренко (Пихаленок, 76) — Ярмоленко (Редушко, 66), Герреро (Шола, 66), Волошин.

Предупреждения: Варакута — Волошин

Динамо УПЛ ФК Металлист 1925
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации