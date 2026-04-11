Металлист 1925 впервые в истории обыграл Динамо Киев

Рашица против Тымчика. Фото: "Динамо"

В Житомире харьковский "Металлист 1925" одержал минимальную победу над "Динамо" со счетом 1:0 в матче 23-го тура УПЛ. Единственный гол в матче забил экс-игрок киевлян Денис Антюх.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

"Динамо" проиграло второй матч подряд

Первый тайм прошел с преимуществом киевлян, которые больше контролировали мяч и создали несколько моментов. Самыми опасными были удары Николая Шапаренко и Назара Волошина, но вратарь Даниил Варакута сохранил ворота "сухими".

После перерыва "Динамо" продолжило оказывать давление, но не смогло реализовать моменты. На 60-й минуте киевляне имели лучший шанс открыть счет: после удара Волошина мяч отбил вратарь, а Николай Михайленко не попал в пустые ворота.

Хозяева ответили более организованной игрой в обороне и постепенно начали создавать угрозу у ворот Руслана Нещерета. Решающий момент наступил на 78-й минуте.

После подачи со стандарта от Владислава Калитвинцева мяч отскочил в штрафной площадке, а Антюх оказался первым на добивании и отправил его в сетку. Этот гол стал единственным в матче.

В заключительные минуты "Динамо" пыталось отыграться, однако не смогло создать достаточное количество опасных моментов. Защита "Металлиста 1925" выдержала давление и сохранила победный счет.

"Динамо" осталось на четвертой позиции в турнирной таблице УПЛ, но отставание от "Полесья" составляет уже пять очков.

"Металлист 1925" — "Динамо" Киев — 1:0

Гол: Антюх, 78

"Металлист 1925": Варакута — Крупский, Салюк, Шабанов, Мартынюк — Баптистелла (Калитвинцев, 27), Павлюк, Аревало (Литвиненко, 60) — Забергджа (Антюх, 60), Петер (Мба, 76), Рашица (Когут, 76).

"Динамо" Киев: Нещерет — Тымчик (Коробов, 83), Биловар, Михавко, Вивчаренко — Михайленко (Буяльский, 83), Бражко, Шапаренко (Пихаленок, 76) — Ярмоленко (Редушко, 66), Герреро (Шола, 66), Волошин.

Предупреждения: Варакута — Волошин

