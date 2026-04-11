Металіст 1925 вперше в історії обіграв Динамо Київ

Рашиця проти Тимчика. Фото: "Динамо"

У Житомирі харківський "Металіст 1925" здобув мінімальну перемогу над "Динамо" з рахунком 1:0 у матчі 23-го туру УПЛ. Єдиний гол у зустрічі забив ексгравець киян Денис Антюх.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

"Динамо" програло другий матч поспіль

Перший тайм пройшов за переваги киян, які більше контролювали м’яч і створили кілька моментів. Найнебезпечнішими були удари Миколи Шапаренка та Назара Волошина, але воротар Данило Варакута зберіг ворота "сухими".

Після перерви "Динамо" продовжило чинити тиск, але не змогло реалізувати моменти. На 60-й хвилині кияни мали найкращий шанс відкрити рахунок: після удару Волошина м’яч відбив воротар, а Микола Михайленко не влучив у порожні ворота.

Господарі відповіли більш організованою грою в обороні та поступово почали створювати загрозу біля воріт Руслана Нещерета. Вирішальний момент настав на 78-й хвилині.

Після подачі зі стандарту від Владислава Калітвінцева м’яч відскочив у штрафному майданчику, а Антюх опинився першим на добиванні та відправив його в сітку. Цей гол став єдиним у матчі.

У заключні хвилини "Динамо" намагалося відігратися, однак не змогло створити достатню кількість небезпечних моментів. Захист "Металіста 1925" витримав тиск і зберіг переможний рахунок.

"Динамо" залишилося на четвертій позиції в турнірній таблиці УПЛ, але відставання від "Полісся" становить уже п’ять очок.

"Металіст 1925" — "Динамо" Київ — 1:0

Гол: Антюх, 78

"Металіст 1925": Варакута — Крупський, Салюк, Шабанов, Мартинюк — Баптістелла (Калітвінцев, 27), Павлюк, Аревало (Литвиненко, 60) — Забергджа (Антюх, 60), Петер (Мба, 76), Рашиця (Когут, 76).

"Динамо" Київ: Нещерет — Тимчик (Коробов, 83), Біловар, Михавко, Вівчаренко — Михайленко (Буяльський, 83), Бражко, Шапаренко (Піхальонок, 76) — Ярмоленко (Редушко, 66), Герреро (Шола, 66), Волошин.

Попередження: Варакута — Волошин

Нагадаємо, Всесвітня боксерська рада (WBC) висловилась про майбутній бій Олександра Усика та Ріко Верховена.

Також портал Новини.LIVE публікував коментар Тайсон Ф'юрі, який незадоволений ідеєю нового бою з Усиком.