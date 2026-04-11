Головна Спорт

Дата публікації: 11 квітня 2026 11:58
Гецко спрогнозував сенсацію в матчі Металіст 1925 — Динамо
Гравці київського "Динамо". Фото: fcdynamo.com

Матч між харківським "Металістом 1925" та київським "Динамо" стане одним із центральних у 23-му турі УПЛ. Свій коментар щодо гри дав колишній футболіст збірної України Іван Гецко.

Експерт сумнівається в успіху "Динамо", повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю Гецка порталу Sport.ua.

Поєдинок пройде 11 квітня у Житомирі, а початок заплановано о 15:30 за київським часом.

Иван Гецко
Іван Гецко. Фото: dynamo.kiev.ua

"Динамо" очікує поразка

Колишній футболіст збірної України вважає, що ця гра може бути не менш цікавою, ніж протистояння ЛНЗ — "Шахтар". Інтригу додає організованість харківської команди та її сильна оборона.

"Я слідкую за харків’янами, у яких хороша взаємодія між футболістами на полі. Не дивно, що у команди Младена Бартуловича оборона є однією з найкращих у лізі", — сказав Гецко.

Експерт також звернув увагу на проблеми "Динамо", які проявилися у матчі проти "Карпат". За його словами, поразка та незарахований гол могли вплинути на психологічний стан команди.

"Матч із "Карпатами" показав, що в екстремальних умовах у "біло-синіх" є проблеми з реалізацією", — зазначив Гецко.

Окремо Гецко підкреслив важливість відсутності Матвія Пономаренка, який останнім часом був одним із ключових гравців киян. Він вважає, що 20-річний форвард забезпечував значну частину результативності команди.

У підсумку колишній нападник збірної України не виключив сенсаційного результату у майбутньому матчі. Гецко вважає, що "Металіст 1925" має всі шанси скористатися ситуацією та поборотися за позитивний результат.

"З усією повагою до "Динамо", ризикну припустити, що "Металіст 1925" виграє з рахунком 2:1", — додав Гецко.

Динамо Іван Гецко ФК Металіст 1925
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
