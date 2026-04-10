Юний захисник Динамо може переїхати до США

Амекаринський клуб цікавиться вихованцем Динамо
Молодий 18-річний центральний захисник "Динамо" U-19 Дем'ян Третяк може продовжити кар'єру в США. Інтерес до українського футболіста проявляє клуб MLS "Чикаго Файр". Можливий трансфер розглядається на літнє вікно.
Остаточні умови угоди поки що не розкриваються, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Футбол 24".
Дем'ян Третяк виступає на правах оренди за "Кудрівку" U-19. У поточному сезоні він провів 10 матчів, не відзначившись результативними діями. Незважаючи на це, вихованець "Динамо" привертає увагу скаутів завдяки своїм фізичним даним та потенціалу.
Досвід Третяка у збірній України
Захисник є вихованцем дніпровської школи футболу та вже має досвід виступів за кордоном. Зокрема, він грав за юнацьку команду "Динамо" Загреб U-17. Також Третяк захищав кольори "біло-синіх" і "Зорі" на юнацькому рівні в Україні.
На міжнародній арені футболіст був ключовим гравцем збірної України U-17. Разом із командою він дійшов до фінальної стадії чемпіонату Європи-2024, де здобув важливий ігровий досвід, який став однією з причин інтересу з MLS.
