Юний захисник Динамо може переїхати до США

Дем'ян Третяк у юнацькій збірній України. Фото: пресслужба "Динамо"

Молодий 18-річний центральний захисник "Динамо" U-19 Дем'ян Третяк може продовжити кар'єру в США. Інтерес до українського футболіста проявляє клуб MLS "Чикаго Файр". Можливий трансфер розглядається на літнє вікно.

Остаточні умови угоди поки що не розкриваються, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Футбол 24".

Дем'ян Третяк виступає на правах оренди за "Кудрівку" U-19. У поточному сезоні він провів 10 матчів, не відзначившись результативними діями. Незважаючи на це, вихованець "Динамо" привертає увагу скаутів завдяки своїм фізичним даним та потенціалу.

Досвід Третяка у збірній України

Захисник є вихованцем дніпровської школи футболу та вже має досвід виступів за кордоном. Зокрема, він грав за юнацьку команду "Динамо" Загреб U-17. Також Третяк захищав кольори "біло-синіх" і "Зорі" на юнацькому рівні в Україні.

На міжнародній арені футболіст був ключовим гравцем збірної України U-17. Разом із командою він дійшов до фінальної стадії чемпіонату Європи-2024, де здобув важливий ігровий досвід, який став однією з причин інтересу з MLS.

