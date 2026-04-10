Главная Спорт Амекаринский клуб интересуется воспитанником Динамо

Дата публикации 10 апреля 2026 19:03
Юный защитник Динамо может уехать в США
Демьян Третьяк в юношеской сборной Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Молодой 18-летний центральный защитник "Динамо" U-19 Демьян Третьяк может продолжить карьеру в США. Интерес к украинскому футболисту проявляет клуб MLS "Чикаго Файр". Возможный трансфер рассматривается на летнее окно.

Окончательные условия сделки пока не раскрываются, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Футбол 24". 

Демьян Третьяк выступает на правах аренды за "Кудровку" U-19. В текущем сезоне он провел 10 матчей, не отметившись результативными действиями. Несмотря на это, воспитанник "Динамо" привлекает внимание скаутов благодаря своим физическим данным и потенциалу.

Опыт Третьяка в сборной Украины

Защитник является воспитанником днепровской школы футбола и уже имеет опыт выступлений за рубежом. В частности, он играл за юношескую команду "Динамо" Загреб U-17. Также Третьяк защищал цвета "бело-синих" и "Зари" на юношеском уровне в Украине.

На международной арене футболист был ключевым игроком сборной Украины U-17. Вместе с командой он дошел до финальной стадии чемпионата Европы-2024, где получил важный игровой опыт, который стал одной из причин интереса из MLS. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
