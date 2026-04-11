Гецко спрогнозировал сенсацию в матче Металлист 1925 — Динамо

Игроки киевского "Динамо".

Матч между харьковским "Металлистом 1925" и киевским "Динамо" станет одним из центральных в 23-м туре УПЛ. Свой комментарий относительно игры дал бывший футболист сборной Украины Иван Гецко.

Эксперт сомневается в успехе "Динамо", сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью Гецко порталу Sport.ua.

Поединок пройдет 11 апреля в Житомире, а начало запланировано в 15:30 по киевскому времени.

"Динамо" ожидает поражение

Бывший футболист сборной Украины считает, что эта игра может быть не менее интересной, чем противостояние ЛНЗ — "Шахтер". Интригу добавляет организованность харьковской команды и ее сильная оборона.

"Я слежу за харьковчанами, у которых хорошее взаимодействие между футболистами на поле. Неудивительно, что у команды Младена Бартуловича оборона является одной из лучших в лиге", — сказал Гецко.

Эксперт также обратил внимание на проблемы "Динамо", которые проявилисьв матче против "Карпат". По его словам, поражение и незасчитанный гол могли повлиять на психологическое состояние команды.

"Матч с "Карпатами" показал, что в экстремальных условиях у "бело-синих" есть проблемы с реализацией", — отметил Гецко.

Отдельно Гецко подчеркнул важность отсутствия Матвея Пономаренко, который в последнее время был одним из ключевых игроков киевлян. Он считает, что 20-летний форвард обеспечивал значительную часть результативности команды.

В итоге бывший нападающий сборной Украины не исключил сенсационного результата в предстоящем матче. Гецко считает, что "Металлист 1925" имеет все шансы воспользоваться ситуацией и побороться за положительный результат.

"Со всем уважением к "Динамо", рискну предположить, что "Металлист 1925" выиграет со счетом 2:1", — добавил Гецко.

