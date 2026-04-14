Где и когда смотреть пресс-конференцию Усика и Верхувена перед боем

Александр Усик (слева) и промоутер Фрэнк Уоррен. Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

Чемпион мира по боксу Александр Усик удерживает лидерство среди представителей сверхтяжелого веса. Украинский спортсмен готовится к поединку с кикбоксером Рико Верхувеном. Однако этот бой может оказаться не единственным для боксера в 2026 году.

В первой десятке лучших тяжеловесов мира могут оказаться и будущие соперники Усика, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Ring.

В обновленной версии лучших супертяжей планеты Александр Усик занимает безоговорочное первое место. Издание The Ring считает 39-летнего украинца чемпионом в этом списке. Обладатель поясов по версиям WBA, WBC, IBF, IBO идет вне рейтинга.

Кто вошел в топ-10 супертяжей The Ring

На первом месте рейтинга оказался перспективный британский спортсмен Фабио Уордли, который недавно победил Джозефа Паркера. Оба они бросали вызов Александру Усику, на который украинец не ответил. Также он проигнорировал и Агита Кабайела, который занял в рейтинге второе место.

Ниже расположились боксеры, которых Александр Усик уже побеждал. Это и Тайсон Фьюри, который сразу после победы над Арсланбеком Махмудовым ворвался на 3 место, и обладатель четвертой строчки Даниэль Дюбуа. Характерно, что один из самых талантливых молодых боксеров мира Мозес Итаума занял только 6 строчку.

Топ-10 лучших тяжеловесов мира:

Фабио Уордли Агит Кабайел Тайсон Фьюри Даниэль Дюбуа Филипп Хргович Мозес Итаума Мартин Баколи Эфе Аджагба Ричард Торрез Мурат Гасиев.

Где и когда смотреть пресс-конференцию Усик — Верхувен

Уже во вторник, 14 апреля, Александр Усик и Рико Верхувен впервые посмотрят друг другу в глаза под объективами телекамер. Их совместная пресс-конференция пройдет в Лондоне. Болельщики в Украине смогут наблюдать это зрелище по ссылке.

Противостояние Александра Усика и Рико Верхувена по правилам бокса состоится в Египте 23 мая.

