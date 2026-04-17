Скончался легендарный чемпион мира по боксу и рекордсмен

Мигель Канто позирует для снимка. Фото: скриншот YouTube

Легендарный мексиканский боксер Мигель Канто скончался в возрасте 78 лет. Он считался одним из величайших представителей наилегчайшего веса в истории бокса. Имя Канто ассоциируется с эпохой технического и тактически выверенного стиля ведения поединков.

На счету боксера уникальное достижение, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Всемирную боксерскую ассоциацию (WBA).

Наибольшего успеха Мигель Канто добился в 1975 году, когда завоевал титул чемпиона мира по боксу WBC в наилегчайшем весе. В титульном бою он победил японца Седзи Огуму решением судей по итогам 15 раундов. Мексиканец удерживал пояс до 1979 года и за это время провел 14 успешных защит. Этот показатель остается одним из лучших в истории дивизиона.

#UnDiaComoHoy hace 4️⃣8️⃣ años, la consagración de Miguel Canto 🙌



El yucateco 🇲🇽 vencía por Decisión Unánime al local Shoji Oguma en Sendai 🇯🇵, arrebatándole el Mundial 👑 WBC del peso mosca e iniciando un reinado de 4 años en la categoría pic.twitter.com/vZQ07UpFzB — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) January 9, 2023

Чем запомнился Мигель Канто

Мексиканец получил прозвище "Маленький мастер" благодаря уникальной манере бокса. Он не обладал мощным нокаутирующим ударом, но компенсировал это точностью, скоростью и выдающейся защитой. Его стиль строился на контроле дистанции и умении избегать атак соперников, что делало его одним из самых техничных бойцов своего времени.

Профессиональную карьеру Канто начал в феврале 1969 года, а завершил в июле 1982 года. За это время он провел в боксе 74 поединка, одержав 61 победу, из которых 15 нокаутом. Также на его счету 9 поражений и 4 ничьих. В боксерском сообществе Мигеля Канто считают одним из лучших представителей Мексики за всю историю спорта.

