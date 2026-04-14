Верхувен пообещал снести Усику голову во время боя

Рико Верхувен не сомневается в своей будущей победе над Александром Усиком. Он хочет стать первым спортсменом, который отправит украинца в нокаут. Кикбоксер из Нидерландов понимает, что ему придется много работать руками.

Верхувен пообещал шокировать и зрителей, и самого Усика во время противостояния, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на talkSPORT.

Обладатель поясов по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик продолжает готовиться к бою по правилам бокса с кикбоксером Рико Верхувеном из Нидерландов. Поединок состоится в Гизе 23 мая, но уже 14 апреля будущие соперники проведут пресс-конференцию. Нидерландский спортсмен решил немного опередить события и заговорил раньше назначенного срока.

Как Верхувен хочет победить Усика

Кикбоксер напомнил о том, что обладает значительной силой удара. Рико Верхувен отметил, что примерно на 25 килограмм тяжелее Александра Усика (и на 5 сантиметров выше украинца — Ред.). Это может дать нидерландскому спортсмену определенное преимущество над соперником.

"Я собираюсь снести ему голову. Это произойдет прямо перед египетскими пирамидами, и я очень воодушевлен. Атмосфера будет потрясающей. Усика еще никто не нокаутировал, и я хочу стать первым, кто это сделает", — заявил кикбоксер.

Кто такой Рико Верхувен

Нидерладский кикбоксер выступает на профессиональном уровне с 2004 года. Он является действующим чемпионом промоушена Glory в тяжелом весе. За 76 поединков Рико одержал 66 побед, из них 21 нокаутом.

Также Верхувен пробовал силы в ММА и боксе, где провел один поединок и одержал победу над венгром Яношем Финфером. Это было еще в 2014 году.

