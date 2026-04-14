Верхувен пообіцяв знести Усику голову під час бою

Ріко Верхувен не сумнівається у своїй майбутній перемозі над Олександром Усиком. Він хоче стати першим спортсменом, який відправить українця в нокаут. Кікбоксер із Нідерландів розуміє, що йому доведеться багато працювати руками.

Верхувен пообіцяв шокувати і глядачів, і самого Усика під час протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на talkSPORT.

Володар поясів за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик продовжує готуватися до бою за правилами боксу з кікбоксером Ріко Верхувеном з Нідерландів. Поєдинок відбудеться в Гізі 23 травня, але вже 14 квітня майбутні суперники проведуть пресконференцію. Нідерландський спортсмен вирішив трохи випередити події і заговорив раніше призначеного терміну.

Як Верхувен хоче перемогти Усика

Кікбоксер нагадав про те, що володіє значною силою удару. Ріко Верхувен зазначив, що приблизно на 25 кілограм важчий за Олександра Усика (і на 5 сантиметрів вищий за українця — Ред.). Це може дати нідерландському спортсмену певну перевагу над суперником.

"Я збираюся знести йому голову. Це станеться просто перед єгипетськими пірамідами, і я дуже натхнений. Атмосфера буде приголомшливою. Усика ще ніхто не нокаутував, і я хочу стати першим, хто це зробить", — заявив кікбоксер.

Хто такий Ріко Верхувен

Нідерландський кікбоксер виступає на професійному рівні з 2004 року. Він є чинним чемпіоном промоції Glory у важкій вазі. За 76 поєдинків Ріко здобув 66 перемог, з них 21 нокаутом.

Також Верхувен пробував сили в ММА та боксі, де провів один поєдинок та здобув перемогу над угорцем Яношем Фінфером. Це було ще в 2014 році.

