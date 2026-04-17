Шовковський після Динамо зайнявся політикою та громадською діяльністю

Олександр Шовковський відповідає на запитання. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський після звільнення з посади змінив свою публічну активність. Минуло майже п'ять місяців з моменту його звільнення. За цей час фахівець продовжив роботу у футбольній сфері, але в іншій ролі.

Одночасно помітно зросла його активність як депутата Київської міської ради, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Олександр Шовковський працює радником президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса. Він зберігає зв'язок із клубом, але не обіймає тренерської посади. Час, що звільнився, дозволив йому зосередитися на інших напрямках діяльності. Зокрема, йдеться про виконання депутатських обов'язків.

Олександр Шовковський під час роботи тренером. Фото: пресслужба "Динамо"

Відвідуваність засідань Київради

Згідно з даними Київської міської ради, після звільнення Олександр Шовковський відвідав усі шість засідань. Раніше його відвідуваність становила близько 56% за весь період роботи депутатом із 2020 року. Активність була вищою лише в перший рік його повноважень. Нові показники свідчать про значну зміну підходу до роботи.

Крім того, на сторінці депутата з'явилися звіти про діяльність за 2022, 2023 та 2024 роки. Раніше ці документи були відсутні у відкритому доступі. Оновлення інформації відбулося вже після відходу з київського "Динамо".

