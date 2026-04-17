Мессі готовий зробити інвестицію у відомий іспанський клуб

Ліонель Мессі з Кубком Світу-2022. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі може стати власником іспанського клубу "Корнелья". Сторони перебувають на стадії переговорів. Йдеться про можливу купівлю контрольного пакета акцій.

Угода поки що не завершена й офіційно не підтверджена, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Mundo Deportivo.

"Корнелья" виступає в нижчих дивізіонах іспанського футболу. Клуб базується в Каталонії і відомий своєю роботою з молоддю. У разі завершення угоди Ліонель Мессі може стати одним із небагатьох чинних футболістів, які володіють європейським клубом. Проєкт розглядають як довгострокову інвестицію.

Ліонель Мессі після перемоги в Лізі чемпіонів. Фото: Reuters/Michael Dalder

Коли Мессі купить "Корнелью"

Радники Ліонеля вивчають фінансовий стан клубу та перспективи розвитку. Розглядаються варіанти модернізації інфраструктури та посилення спортивної структури. Можливе придбання може бути частиною стратегії з розширення впливу у футбольній індустрії. Остаточного рішення поки що не ухвалено.

Аргентинець Ліонель Мессі продовжує кар'єру гравця і паралельно може займатися інвестиційними проектами. Купівля клубу дасть йому змогу розвивати управлінський досвід у футболі. Подібні кроки раніше робили й інші відомі футболісти.

Читайте також:

"Корнелья" є каталонським клубом, який виступає в нижніх дивізіонах іспанського футболу і базується в передмісті Барселони. Команда здобула популярність завдяки розвитку молодих гравців (Жорді Мбоула, Енрік Франкеса) та роботі з академією. Також клуб привернув увагу після успішних виступів у Кубку Іспанії, де обігравав більш статусних суперників ("Атлетіко", "Вільярреал").

