Мессі готовий зробити інвестицію у відомий іспанський клуб

У Ліонеля Мессі з'явиться власний футбольний клуб
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі може стати власником іспанського клубу "Корнелья". Сторони перебувають на стадії переговорів. Йдеться про можливу купівлю контрольного пакета акцій.
Угода поки що не завершена й офіційно не підтверджена, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Mundo Deportivo.
"Корнелья" виступає в нижчих дивізіонах іспанського футболу. Клуб базується в Каталонії і відомий своєю роботою з молоддю. У разі завершення угоди Ліонель Мессі може стати одним із небагатьох чинних футболістів, які володіють європейським клубом. Проєкт розглядають як довгострокову інвестицію.
Коли Мессі купить "Корнелью"
Радники Ліонеля вивчають фінансовий стан клубу та перспективи розвитку. Розглядаються варіанти модернізації інфраструктури та посилення спортивної структури. Можливе придбання може бути частиною стратегії з розширення впливу у футбольній індустрії. Остаточного рішення поки що не ухвалено.
Аргентинець Ліонель Мессі продовжує кар'єру гравця і паралельно може займатися інвестиційними проектами. Купівля клубу дасть йому змогу розвивати управлінський досвід у футболі. Подібні кроки раніше робили й інші відомі футболісти.
"Корнелья" є каталонським клубом, який виступає в нижніх дивізіонах іспанського футболу і базується в передмісті Барселони. Команда здобула популярність завдяки розвитку молодих гравців (Жорді Мбоула, Енрік Франкеса) та роботі з академією. Також клуб привернув увагу після успішних виступів у Кубку Іспанії, де обігравав більш статусних суперників ("Атлетіко", "Вільярреал").
