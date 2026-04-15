Трансфер Довбика: українець може перейти в англійський клуб

Артем Довбик святкує гол. Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Форвард збірної України та італійської "Роми" Артем Довбик може покинути клуб після завершення сезону. "Вовки" вже формують список гравців на вихід. Рішення пов'язане з кадровою політикою та оцінкою поточної форми футболістів.

Трансфер українця розглядається як один із можливих варіантів, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Goodison news.

Головний тренер Джан П'єро Гасперіні не розраховує на Артема Довбика в майбутньому. Серед гравців, які можуть покинути клуб, також фігурують кілька футболістів різних ліній. На рішення вплинули виступи команди та індивідуальні показники гравців. Ситуація остаточно проясниться в літнє трансферне вікно.

Інтерес до Довбика з Англії

Український футболіст може приєднатися до англійського "Евертона", який давно стежить за кар'єрою 28-річного нападника. Клуб з АПЛ може повернутися до переговорів улітку. У поточному сезоні Довбик провів 17 матчів у всіх турнірах, забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі. Контракт гравця з "Ромою" діє до червня 2029 року.

На виступи форварда вплинули травми, через які він пропустив частину сезону. Раніше Артем Довбик показував вищу результативність у "Жироні", де відзначився 35 результативними діями за один сезон. У Римі він не зміг закріпитися в ролі ключового гравця атаки.

