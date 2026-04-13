Головна Спорт Шанс для Довбика: Рома може звільнити Гасперіні

Дата публікації: 13 квітня 2026 14:17
Гасперіні може піти з Роми після конфлікту, Довбик повернеться в основу
Тренер Джан П'єро Гасперіні під час матчу. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Головний тренер "Роми" Джан П'єро Гасперіні може покинути клуб після завершення поточного сезону. Причиною можливого відходу називають внутрішній конфлікт у керівництві клубу. Йдеться про розбіжності між тренером і радником президента Клаудіо Раньєрі.

В італійському клубі вже задумалися над кандидатурою нового тренера, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Il Messaggero.

Ситуація всередині італійської "Роми", за яку виступає Артем Довбик, залишається напруженою, і сторони поки не змогли знайти компроміс. Керівництво клубу розглядає варіант збереження поточної структури, однак такий сценарій оцінюється як малоймовірний.

Артем Довбик в лагере римской "Ромы"
Артем Довбик відновлюється від травми. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Що буде з Довбиком у новому сезоні

У зв'язку з цим клуб уже почав аналізувати можливі кадрові рішення на тренерській позиції. Основним претендентом на посаду головного тренера вважається Даніеле Де Россі. Наразі він працює з "Дженоа" і раніше вже очолював "Рому" у 2024 році.

Саме Даніеле Де Россі зіграв ключову роль у запрошенні в команду українського форварда Артема Довбика, який продовжує відновлюватися від важкої травми. Рішення про майбутнє тренерського штабу очікується після завершення сезону. Після 32 турів "вовки" посідають 6 місце в таблиці.

футбол Артем Довбик тренер ФК Рома (Рим) Джан П'єро Гасперіні
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
