Гасперіні може піти з Роми після конфлікту, Довбик повернеться в основу

Шанс для Довбика: Рома може звільнити Гасперіні
Головний тренер "Роми" Джан П'єро Гасперіні може покинути клуб після завершення поточного сезону. Причиною можливого відходу називають внутрішній конфлікт у керівництві клубу. Йдеться про розбіжності між тренером і радником президента Клаудіо Раньєрі.
В італійському клубі вже задумалися над кандидатурою нового тренера, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Il Messaggero.
Ситуація всередині італійської "Роми", за яку виступає Артем Довбик, залишається напруженою, і сторони поки не змогли знайти компроміс. Керівництво клубу розглядає варіант збереження поточної структури, однак такий сценарій оцінюється як малоймовірний.
Що буде з Довбиком у новому сезоні
У зв'язку з цим клуб уже почав аналізувати можливі кадрові рішення на тренерській позиції. Основним претендентом на посаду головного тренера вважається Даніеле Де Россі. Наразі він працює з "Дженоа" і раніше вже очолював "Рому" у 2024 році.
Саме Даніеле Де Россі зіграв ключову роль у запрошенні в команду українського форварда Артема Довбика, який продовжує відновлюватися від важкої травми. Рішення про майбутнє тренерського штабу очікується після завершення сезону. Після 32 турів "вовки" посідають 6 місце в таблиці.
