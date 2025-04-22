На Довбика претендують два англійські клуби із зони Ліги чемпіонів

Артем Довбик у складі "Роми". Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард збірної України Артем Довбик може переїхати у ще одну лігу зі списку п'яти найпопулярніших чемпіонатів Європи. Після Іспанії та Італії у голеадора буде шанс проявити себе в Англії.

Довбик зацікавив два відомих клуби з АПЛ, повідомляє asromalive.it.

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Артем Довбик продовжує підкорювати італійську Серію А. Після адаптації на старті сезону 27-річний форвард став найкращим бомбардиром "Роми" й вже завоював нагороду "Гравець місяця" за підсумками березня.

Артем Довбик розминається. Фото: instagram.com/officialasroma/

У нинішньому сезоні Довбик зіграв уже в 42 матчах у складі "вовків". Артем забив 16 м'ячів та зробив 3 результативні передачі. Нещодавній поєдинок проти "Верони" українець пропустив через м'язову травму, але він скоро зможе повернутися на поле.

Куди може перейти Довбик

Повідомлялося, що досвідчений форвард цікавий італійським "Ювентусу" та "Наполі". Тепер стало відомо, що за прогресом нападника стежать й клуби з англійської Прем'єр-ліги. Відомо, що це амбітні "Ньюкасл" та "Астон Вілла". При цьому головний тренер бірмінгемської команди Унаї Емері особисто зацікавлений у трансфері гравця.

Артем Довбик із першою індивідуальною нагородою в Італії. Фото: instagram.com/officialasroma/

Обидва англійські клуби борються за потрапляння до Ліги чемпіонів, тоді як "Рома" після 33 матчів йде на 6 місці в турнірній таблиці Серії А. Орієнтовна трансферна вартість Артема Довбика становить 30 млн євро.

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