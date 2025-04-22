На Довбика претендуют два английских клуба из зоны Лиги чемпионов

Артем Довбик в составе "Ромы". Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард сборной Украины Артем Довбик может переехать у еще одну лигу из списка пяти самых популярных чемпионатов Европы. После Испании и Италии у голеадора будет шанс проявить себя в Англии.

Довбик заинтересовал два известных клуба из АПЛ, сообщает asromalive.it.

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Артем Довбик продолжает покорять итальянскую Серию А. После адаптации на старте сезона 27-летний форвард стал лучшим бомбардиром "Ромы" и уже завоевал награду "Игрок месяца" по итогам марта.

Артем Довбик разминается. Фото: instagram.com/officialasroma/

В нынешнем сезоне Довбик сыграл уже в 42 матчах в составе "волков". Артем забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи. Недавний поединок против "Вероны" украинец пропустил из-за мышечной травмы, но он скоро сможет вернуться на поле.

Куда может перейти Довбик

Сообщалось, что опытный форвард интересен итальянским "Ювентусу" и "Наполи". Теперь стало известно, что за прогрессом нападающего следят и клубы из английской Премьер-лиги. Известно, что это амбициозные "Ньюкасл" и "Астон Вилла". При этом главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери лично заинтересован в трансфере игрока.

Артем Довбик с первой индивидуальной наградой в Италии. Фото: instagram.com/officialasroma/

Оба английских клуба борются за попадание в Лигу чемпионов, тогда как "Рома" после 33 матчей идет на 6 месте в турнирной таблице Серии А. Ориентировочная трансферная стоимость Артема Довбика составляет 30 млн евро.

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