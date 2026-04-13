Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Шанс для Довбика: Рома может уволить Гасперини

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 14:17
Гасперини может уйти из Ромы после конфликта, Довбик вернется в основу
Тренер Джан Пьеро Гасперини во время матча. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини может покинуть клуб по завершении текущего сезона. Причиной возможного ухода называют внутренний конфликт в руководстве клуба. Речь идет о разногласиях между тренером и советником президента Клаудио Раньери.

В итальянском клубе уже задумались над кандидатурой нового тренера, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Il Messaggero

Ситуация внутри итальянской "Ромы", за которую выступает Артем Довбик, остается напряженной, и стороны пока не смогли найти компромисс. Руководство клуба рассматривает вариант сохранения текущей структуры, однако такой сценарий оценивается как маловероятный. 

Артем Довбик в лагере римской "Ромы"
Артем Довбик восстанавливается от травмы. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Что будет с Довбиком в новом сезоне

В связи с этим клуб уже начал анализировать возможные кадровые решения на тренерской позиции. Основным претендентом на пост главного тренера считается Даниэле Де Росси. В настоящее время он работает с "Дженоа" и ранее уже возглавлял "Рому" в 2024 году.

Именно Даниэле Де Росси сыграл ключевую роль в приглашении в команду украинского форварда Артема Довбика, который продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы. Решение о будущем тренерского штаба ожидается по завершении сезона. После 32 туров "волки" занимают 6 место в таблице. 

футбол Артем Довбик тренер ФК Рома (Рим) Джан Пьеро Гасперини
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации