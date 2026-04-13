Гасперини может уйти из Ромы после конфликта, Довбик вернется в основу

Тренер Джан Пьеро Гасперини во время матча. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини может покинуть клуб по завершении текущего сезона. Причиной возможного ухода называют внутренний конфликт в руководстве клуба. Речь идет о разногласиях между тренером и советником президента Клаудио Раньери.

В итальянском клубе уже задумались над кандидатурой нового тренера, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Il Messaggero.

Ситуация внутри итальянской "Ромы", за которую выступает Артем Довбик, остается напряженной, и стороны пока не смогли найти компромисс. Руководство клуба рассматривает вариант сохранения текущей структуры, однако такой сценарий оценивается как маловероятный.

Артем Довбик восстанавливается от травмы. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Что будет с Довбиком в новом сезоне

В связи с этим клуб уже начал анализировать возможные кадровые решения на тренерской позиции. Основным претендентом на пост главного тренера считается Даниэле Де Росси. В настоящее время он работает с "Дженоа" и ранее уже возглавлял "Рому" в 2024 году.

Именно Даниэле Де Росси сыграл ключевую роль в приглашении в команду украинского форварда Артема Довбика, который продолжает восстанавливаться от тяжелой травмы. Решение о будущем тренерского штаба ожидается по завершении сезона. После 32 туров "волки" занимают 6 место в таблице.

