Видео

Довбик вернулся в расположение Жироны

Довбик вернулся в расположение Жироны

Дата публикации 24 марта 2026 22:05
Довбык вернулся в расположение Жироны
Артем Довбик во время выступлений за "Жирону". Фото: "Жирона"

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик вернулся в "Жирону" и пока остается вне футбола. Форвард до сих пор не вылечил свою травму.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети "Жироны".

Артем Довбик встретился с игроками "Жироны". Фото: "Жирона"

Довбик заехал в гости к бывшим партнерам

Испанский клуб опубликовал фото украинца, который заехал к ним в гости во время международной паузы на матчи национальных сборных.

Довбык провел время в расположении каталонской команды и пообщался с игроками, с которыми ранее играл в Ла Лиге и с тренерским штабом. В клубе назвали его визит особенным.

В то же время нападающий пока остается вне игры из-за повреждения, которое еще не позволяет ему вернуться на поле.

Сроки полноценного восстановления украинца пока не уточнены. Ранее в СМИ появлялась информация, что в этом сезоне Артем больше не сыграет, но футболист все опроверг.

Довбык перешел в "Рому" после успешного сезона в "Жироне", где был одним из лидеров команды и лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

После трансфера в итальянский клуб украинец уже не выступает на прежнем высоком уровне, а в этом сезоне ему постоянно мешают травмы.

Ожидается, что после восстановления Довбик не вернется в состав "Ромы" и будет продан.

Напомним, матч Украина - Швеция в плей-офф отбора на ЧМ-2026 — где и когда смотреть.

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих получила перспективную соперницу.

футбол Артем Довбик Жирона украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим)
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

