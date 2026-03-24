Довбик повернувся в розташування Жирони

Артем Довбик під час виступів за "Жирону". Фото: "Жирона"

Український нападник "Роми" Артем Довбик повернувся до "Жирони" та наразі залишається поза футболом. Форвард досі не вилікував свою травму.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі "Жирони".

Артем Довбик зустрівся з гравцями "Жирони". Фото: "Жирона"

Довбик заїхав у гості до колишніх партнерів

Іспанський клуб опублікував фото українця, який заїхав до них у гості під час міжнародної паузи на матчі національних збірних.

Довбик провів час у розташуванні каталонської команди та поспілкувався з гравцями, з якими раніше грав у Ла Лізі та з тренерським штабом. У клубі назвали його візит особливим.

Водночас нападник наразі залишається поза грою через ушкодження, яке ще не дозволяє йому повернутися на поле.

Терміни повноцінного відновлення українця поки що не уточнено. Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що цього сезону Артем більше не зіграє, але футболіст все спростував.

Довбик перейшов до "Роми" після успішного сезону в "Жироні", де був одним із лідерів команди й найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

Після трансферу до італійського клубу українець уже не виступає на колишньому високому рівні, а цього сезону йому постійно заважають травми.

Очікується, що після відновлення Довбик не повернеться до складу "Роми" й буде проданий.

Нагадаємо, матч Україна — Швеція в плей-оф відбору на ЧС-2026 — де та коли дивитись.

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх отримала перспективну суперницю.