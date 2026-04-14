Супряга назвав клуб, у якому хоче продовжити кар'єру

Дата публікації: 14 квітня 2026 13:18
Супряга не хоче залишатися в Епіцентрі через Динамо
Владислав Супряга у складі ФК "Епіцентр". Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Український нападник Владислав Супряга має намір повернутися в київське "Динамо" після завершення оренди. У сезоні 2025/26 футболіст виступає за "Епіцентр". Його контракт, як і раніше, належить столичному клубу.

Гравець розраховує поборотися за місце в основному складі після повернення, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "Футбол 360".

У нинішньому сезоні 26-річний Владислав Супряга провів 18 матчів за "Епіцентр". На його рахунку три забиті м'ячі та одна результативна передача. Форвард отримує ігрову практику в оренді та продовжує працювати над формою.

Владислав Супряга в матче "Эпицентра" против "Зари"
Владислав Супряга (праворуч) бореться за м'яч із суперником. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Супряга має намір боротися за місце в "Динамо"

Повернення в "Динамо" планується після завершення поточного сезону. Владиславу Супрязі вдалося буквально реанімувати кар'єру після невдач, які тривали кілька років. Тепер футболіст знову впевнений у власних силах.

"Я все для цього роблю, щоб там грати далі. Оренда закінчиться влітку, а далі "Динамо". Але зараз я налаштований допомогти "Епіцентру". Я дуже вдячний, що мене запросили і дали шанс проявити себе", — заявив Супряга.

Форвард підкреслив, що зосереджений на поточному сезоні та завданнях своєї команди. Він наголосив на важливості регулярних тренувань та ігрової практики. Також Владислав Супряга подякував тренеру "Епіцентра" Сергію Нагорняку, який наполіг на оренді футболіста.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про рішення форварда "Динамо" Матвія Пономаренка, якому київський клуб запропонував новий контракт.

Також Новини.LIVE писали про бажання тренера Сергія Реброва піти зі збірної України, щоб повернутися в клубний футбол.

