Зустріч Шевченка з представниками клубів УПЛ: чого чекають від глави УАФ

Дата публікації: 14 квітня 2026 12:39
Бурбас розкрив деталі зустрічі Шевченка з главами клубом УПЛ
Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

В українському футболі відбудеться історична подія. Президент УАФ Андрій Шевченко зустрінеться з представниками клубів УПЛ. Сторони обговорять головні проблеми, які накопичилися за останні роки.

Головною темою обговорення стане суддівська робота, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал Ігоря Бурбаса.

У вівторок, 14 квітня, у Будинку футболу відбудеться зустріч президента УАФ Андрія Шевченка з представниками українських клубів. Сторони обговорять реформи, які необхідні суддівському корпусу. Останнім часом робота арбітрів стала регулярно піддаватися критиці.

На зустріч до Шевченка прибудуть не всі президенти

Згідно з інформацією Ігоря Бурбаса, частину українських клубів буде представлено не бенефіціаріями. До Будинку футболу прибудуть далеко не перші особи представників УПЛ.

Представители клубов УПЛ на встрече с Андреем Шевченко в Доме футбола 14 апреля 2026 года
Представники клубів УПЛ на зустрічі з Андрієм Шевченком. Фото: скриншот Telegram

У списку президентів клубів опинилися Геннадій Буткевич ("Полісся"), Богдан Бойко ("Металіст 1925"), Євген Геллер ("Зоря") та інші перші особи. Водночас донецький "Шахтар" представить Сергій Палкін, а замість Ігоря Суркіса від імені київського "Динамо" говоритиме Сергій Мохник.

спорт футбол Андрій Шевченко судді УПЛ
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
