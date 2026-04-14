Бурбас розкрив деталі зустрічі Шевченка з главами клубом УПЛ

Зустріч Шевченка з представниками клубів УПЛ: чого чекають від глави УАФ
В українському футболі відбудеться історична подія. Президент УАФ Андрій Шевченко зустрінеться з представниками клубів УПЛ. Сторони обговорять головні проблеми, які накопичилися за останні роки.
Головною темою обговорення стане суддівська робота, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал Ігоря Бурбаса.
У вівторок, 14 квітня, у Будинку футболу відбудеться зустріч президента УАФ Андрія Шевченка з представниками українських клубів. Сторони обговорять реформи, які необхідні суддівському корпусу. Останнім часом робота арбітрів стала регулярно піддаватися критиці.
На зустріч до Шевченка прибудуть не всі президенти
Згідно з інформацією Ігоря Бурбаса, частину українських клубів буде представлено не бенефіціаріями. До Будинку футболу прибудуть далеко не перші особи представників УПЛ.
У списку президентів клубів опинилися Геннадій Буткевич ("Полісся"), Богдан Бойко ("Металіст 1925"), Євген Геллер ("Зоря") та інші перші особи. Водночас донецький "Шахтар" представить Сергій Палкін, а замість Ігоря Суркіса від імені київського "Динамо" говоритиме Сергій Мохник.
