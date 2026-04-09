Палкін заявив про втрати Шахтаря через рішення ФІФА

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін прокоментував вплив повномасштабної війни на діяльність клубу та його трансферну політику. Функціонер нагадав, як клуб був вимушений боротися з наслідками рішень ФІФА.

Палкін звернувся до ФІФА

Палкін заявив, що після початку повномасштабної війни "Шахтар" переглянув свою трансферну стратегію, зробивши акцент на швидких угодах. Клуб почав шукати можливості для оперативного продажу футболістів, щоб зберегти фінансову стабільність в умовах невизначеності.

"Коли почалася війна, ми переосмислили трансферну політику, зрозумівши, що нам потрібен короткий шлях виходу для гравців", — сказав Палкін.

Серед прикладів він навів трансфер Кевіна до "Фулхема" за 40 мільйонів євро, а також угоди за участю Михайла Мудрика і Георгія Судакова. За його словами, подібні переходи стали частиною нової моделі роботи клубу.

Окремо Палкін наголосив на наслідках рішення ФІФА щодо Додатку 7, який дозволив іноземним гравцям призупиняти контракти з українськими клубами. Це призвело до суттєвих фінансових втрат.

За оцінками "Шахтаря", клуб втратив понад 50 мільйонів фунтів стерлінгів, не отримавши компенсацій за гравців, які залишили команду. У 2022 році донецький клуб намагався стягнути 43 мільйони фунтів через суд, однак справа була програна в Арбітражному суді.

"Я запитав ФІФА, як я можу погасити борг, якщо у нас забрали всіх гравців. Я не можу їх продати чи віддати в оренду", — додав Палкін.

Функціонер зазначив, що відповідь міжнародної організації не дала чітких рішень для клубу, що ускладнило фінансове планування та розвиток.

При цьому генеральний директор "Шахтаря" закликав ФІФА створити фонд підтримки українського футболу. На його думку, міжнародні структури мають не лише декларувати єдність, а й надавати реальну допомогу клубам, які постраждали від війни.

