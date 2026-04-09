Ахметов виголосив зворушливу промову на прощанні з Луческу

Рінат Ахметов у Румунії.

У Румунії відбулася церемонія з колишнім наставником донецького "Шахтаря" Мірчею Луческу. На ній побував президент "гірників" Рінат Ахметов. Він ушанував пам'ять фахівця, який провів в українському клубі понад 10 років.

Ахметов відповів на запитання журналістів про внесок Луческу в розвиток "Шахтаря", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Digi Sport.

У четвер, 9 квітня, в Румунії відбулася церемонія прощання з Мірчею Луческу. Колишній тренер донецького "Шахтаря" помер кілька днів тому від наслідків серцевої недостатності. До Бухареста прибув і Рінат Ахметов, який поспішив особисто віддати данину поваги пам'яті тренера.

Клуби вшанували пам'ять Мірчі Луческу.

Що Ахметов сказав про Луческу

У Румунії президента донецького клубу зустрів Аркадій Запорожану, який багато років був другом і соратником Мірчі Луческу. Він допоміг Рінату Ахметову дістатися до церемонії прощання з тренером. Глава "гірників" не приховував емоцій і в інтерв'ю місцевим журналістам заявив, що для "Шахтаря" Мірча Луческу був більше, ніж просто тренером.

"Це справжня трагедія. Ми провели разом 12 років, завоювали понад 22 трофеї. Я прощаюся не тільки з тренером, а й із другом. Пишаюся тим, що ми були знайомі. Це велика людина", — заявив Ахметов.

Мірча Луческу працював із багатьма командами. Серед них важливо виділити не тільки "Шахтар", але ще й бухарестське, а також київське "Динамо", італійські "Інтер" та "Брешіа", стамбульські "Галатасарай" і "Бешикташ", збірні Туреччини та Румунії.

