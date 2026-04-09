Главная Спорт Ахметов прибыл на прощание с Луческу и дал комментарий

Ахметов прибыл на прощание с Луческу и дал комментарий

Дата публикации 9 апреля 2026 18:52
Ахметов произнес трогательную речь на прощании с Луческу
Ринат Ахметов в Румынии. Фото: Digi Sport

В Румынии прошла церемония с бывшим наставником донецкого "Шахтера" Мирчей Луческу. На ней побывал президент "горняков" Ринат Ахметов. Он почтил память специалиста, который провел в украинском клубе больше 10 лет. 

Ахметов ответил на вопросы журналистов о вкладе Луческу в развитии "Шахтера", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Digi Sport

В четверг, 9 апреля, в Румынии состоялась церемония прощания с Мирчей Луческу. Бывший тренер донецкого "Шахтера" умер несколько дней назад от последствий сердечной недостаточности. В Бухарест прибыл и Ринат Ахметов, который поспешил лично отдать дань уважения памяти тренера. 

Европейские клубы почтили память Мирчи Луческу
Клубы почтили память Мирчи Луческу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Что Ахметов сказал о Луческу 

В Румынии президента донецкого клуба встретил Аркадий Запорожану, который много лет был другом и соратником Мирчи Луческу. Он помог Ринату Ахметову добраться до церемонии прощания с тренером. Глава "горняков" не скрывал эмоций и в интервью местным журналистам заявил, что для "Шахтера" Мирча Луческу был больше, чем просто тренером

"Это настоящая трагедия. Мы провели вместе 12 лет, завоевали больше 22 трофеев. Я прощаюсь не только с тренером, но и с другом. Горжусь тем, что мы были знакомы. Это великий человек", — заявил Ахметов. 

Мирча Луческу работал со многими командами. Среди них важно выделить не только "Шахтер", но еще и бухарестское, а также киевское "Динамо", итальянские "Интер" и "Брешиа", стамбульские "Галатасарай" и "Бешикташ", сборные Турции и Румынии. 

спорт футбол Ринат Ахметов ФК Шахтер Мирча Луческу
Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
