Палкин заявил о потерях Шахтера из-за решения ФИФА

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал влияние полномасштабной войны на деятельность клуба и его трансферную политику. Функционер напомнил, как клуб был вынужден бороться с последствиями решений ФИФА.

Палкин заявил, что после начала полномасштабной войны "Шахтер" пересмотрел свою трансферную стратегию, сделав акцент на быстрых сделках. Клуб начал искать возможности для оперативной продажи футболистов, чтобы сохранить финансовую стабильность в условиях неопределенности.

"Когда началась война, мы переосмыслили трансферную политику, поняв, что нам нужен короткий путь выхода для игроков", — сказал Палкин.

Среди примеров он привел трансфер Кевина в "Фулхэм" за 40 миллионов евро, а также сделки с участием Михаила Мудрика и Георгия Судакова. По его словам, подобные переходы стали частью новой модели работы клуба.

Читайте также:

Отдельно Палкин отметил последствия решения ФИФА по Приложению 7, который позволил иностранным игрокам приостанавливать контракты с украинскими клубами. Это привело к существенным финансовым потерям.

По оценкам "Шахтера", клуб потерял более 50 миллионов фунтов стерлингов, не получив компенсаций за игроков, которые покинули команду. В 2022 году донецкий клуб пытался взыскать 43 миллиона фунтов через суд, однако дело было проиграно в Арбитражном суде.

"Я спросил ФИФА, как я могу погасить долг, если у нас забрали всех игроков. Я не могу их продать или отдать в аренду", — добавил Палкин.

Функционер отметил, что ответ международной организации не дал четких решений для клуба, что усложнило финансовое планирование и развитие.

При этом генеральный директор "Шахтера" призвал ФИФА создать фонд поддержки украинского футбола. По его мнению, международные структуры должны не только декларировать единство, но и оказывать реальную помощь клубам, которые пострадали от войны.

Напомним, ранее портал Новости.LIVE писал, что французский "ПСЖ" может подписать второго россиянина. В клубе уже играет Матвей Сафонов.

Также портал Новости.LIVE сообщил, что Никола Риццоли признал ошибку арбитра, не засчитавшего гол Матвея Пономаренко в ворота "Карпат".