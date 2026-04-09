Шахтер призвал ФИФА собирать средства для Украины

Шахтер призвал ФИФА собирать средства для Украины

Дата публикации 9 апреля 2026 20:23
Палкин заявил о потерях Шахтера из-за решения ФИФА
Сергей Палкин. Фото: "Шахтер"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал влияние полномасштабной войны на деятельность клуба и его трансферную политику. Функционер напомнил, как клуб был вынужден бороться с последствиями решений ФИФА.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Игроки донецкого Шахтера
Футболисты "Шахтера" в сезоне 2025/2026. Фото: "Шахтер"

Палкин обратился к ФИФА

Палкин заявил, что после начала полномасштабной войны "Шахтер" пересмотрел свою трансферную стратегию, сделав акцент на быстрых сделках. Клуб начал искать возможности для оперативной продажи футболистов, чтобы сохранить финансовую стабильность в условиях неопределенности.

"Когда началась война, мы переосмыслили трансферную политику, поняв, что нам нужен короткий путь выхода для игроков", — сказал Палкин.

Среди примеров он привел трансфер Кевина в "Фулхэм" за 40 миллионов евро, а также сделки с участием Михаила Мудрика и Георгия Судакова. По его словам, подобные переходы стали частью новой модели работы клуба.

Читайте также:

Отдельно Палкин отметил последствия решения ФИФА по Приложению 7, который позволил иностранным игрокам приостанавливать контракты с украинскими клубами. Это привело к существенным финансовым потерям.

По оценкам "Шахтера", клуб потерял более 50 миллионов фунтов стерлингов, не получив компенсаций за игроков, которые покинули команду. В 2022 году донецкий клуб пытался взыскать 43 миллиона фунтов через суд, однако дело было проиграно в Арбитражном суде.

"Я спросил ФИФА, как я могу погасить долг, если у нас забрали всех игроков. Я не могу их продать или отдать в аренду", — добавил Палкин.

Функционер отметил, что ответ международной организации не дал четких решений для клуба, что усложнило финансовое планирование и развитие.

При этом генеральный директор "Шахтера" призвал ФИФА создать фонд поддержки украинского футбола. По его мнению, международные структуры должны не только декларировать единство, но и оказывать реальную помощь клубам, которые пострадали от войны.

Напомним, ранее портал Новости.LIVE писал, что французский "ПСЖ" может подписать второго россиянина. В клубе уже играет Матвей Сафонов.

Также портал Новости.LIVE сообщил, что Никола Риццоли признал ошибку арбитра, не засчитавшего гол Матвея Пономаренко в ворота "Карпат".

ФК Шахтер ФИФА Сергей Палкин
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
