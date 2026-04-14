Бурбас раскрыл детали встречи Шевченко с главами клубом УПЛ

Встреча Шевченко с представителями клубов УПЛ: чего ждут от главы УАФ
В украинском футболе состоится исторической событие. Президент УАФ Андрей Шевченко встретится с представителями клубов УПЛ. Стороны обсудят главные проблемы, которые накопились за последние годы.
Главной темой обсуждения станет судейская работа, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Игоря Бурбаса.
Во вторник, 14 апреля, в Доме футбола пройдет встреча президента УАФ Андрея Шевченко с представителями украинских клубов. Стороны обсудят реформы, которые необходимы суддейскому корпусу. В последнее время работа арбитров стала регулярно подвергаться критике.
На встречу к Шевченко прибудут не все президенты
Согласно информации Игоря Бурбаса, часть украинских клубов будет представлены не бенефициариями. В Дом футбола прибудут далеко не первые лица представителей УПЛ.
В списке президентов клубов оказались Геннадий Буткевич ("Полесье"), Богдан Бойко ("Металлист 1925"), Евгений Геллер ("Заря") и другие первые лица. В то же время донецкий "Шахтер" представит Сергей Палкин, а вместо Игоря Суркиса от имени киевского "Динамо" будет говорить Сергей Мохник.
Ранее портал Новини.LIVE писал о новом вызове для Сергея Реброва, который не будет продлевать контракт с УАФ.
Также Новини.LIVE сообщали об отказе Матвея Пономаренко подписывать новый контракт с киевским "Динамо" в этом сезоне.
