Бурбас раскрыл детали встречи Шевченко с главами клубом УПЛ

Президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

В украинском футболе состоится исторической событие. Президент УАФ Андрей Шевченко встретится с представителями клубов УПЛ. Стороны обсудят главные проблемы, которые накопились за последние годы.

Главной темой обсуждения станет судейская работа, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Игоря Бурбаса.

Во вторник, 14 апреля, в Доме футбола пройдет встреча президента УАФ Андрея Шевченко с представителями украинских клубов. Стороны обсудят реформы, которые необходимы суддейскому корпусу. В последнее время работа арбитров стала регулярно подвергаться критике.

На встречу к Шевченко прибудут не все президенты

Согласно информации Игоря Бурбаса, часть украинских клубов будет представлены не бенефициариями. В Дом футбола прибудут далеко не первые лица представителей УПЛ.

Представители клубов УПЛ на встрече с Андреем Шевченко. Фото: скриншот Telegram

В списке президентов клубов оказались Геннадий Буткевич ("Полесье"), Богдан Бойко ("Металлист 1925"), Евгений Геллер ("Заря") и другие первые лица. В то же время донецкий "Шахтер" представит Сергей Палкин, а вместо Игоря Суркиса от имени киевского "Динамо" будет говорить Сергей Мохник.

