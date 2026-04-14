Встреча Шевченко с представителями клубов УПЛ: чего ждут от главы УАФ

Встреча Шевченко с представителями клубов УПЛ: чего ждут от главы УАФ

Дата публикации 14 апреля 2026 12:39
Бурбас раскрыл детали встречи Шевченко с главами клубом УПЛ
Президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

В украинском футболе состоится исторической событие. Президент УАФ Андрей Шевченко встретится с представителями клубов УПЛ. Стороны обсудят главные проблемы, которые накопились за последние годы. 

Главной темой обсуждения станет судейская работа, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Игоря Бурбаса. 

Во вторник, 14 апреля, в Доме футбола пройдет встреча президента УАФ Андрея Шевченко с представителями украинских клубов. Стороны обсудят реформы, которые необходимы суддейскому корпусу. В последнее время работа арбитров стала регулярно подвергаться критике. 

На встречу к Шевченко прибудут не все президенты

Согласно информации Игоря Бурбаса, часть украинских клубов будет представлены не бенефициариями. В Дом футбола прибудут далеко не первые лица представителей УПЛ.  

Представители клубов УПЛ на встрече с Андреем Шевченко в Доме футбола 14 апреля 2026 года
Представители клубов УПЛ на встрече с Андреем Шевченко. Фото: скриншот Telegram

В списке президентов клубов оказались Геннадий Буткевич ("Полесье"), Богдан Бойко ("Металлист 1925"), Евгений Геллер ("Заря") и другие первые лица. В то же время донецкий "Шахтер" представит Сергей Палкин, а вместо Игоря Суркиса от имени киевского "Динамо" будет говорить Сергей Мохник

Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
