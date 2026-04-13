Цыганык раскритиковал Шевченко из-за судейства в Премьер-лиге

Андрей Шевченко во время жеребьевки ЧМ-2026. Фото: Emilee Chinn Getty Images

Комментатор и блогер Игорь Цыганык высказался о ситуации с судейством в чемпионате Украины. Он раскритиковал президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко. Экспрт заявил, что глава УАФ не контролирует происходящее в арбитражной системе.

Заявление прозвучало на фоне последних скандалов, связанных с работой судей в УПЛ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Игоря Цыганыка.

Журналист отметил, что в украинском футболе сложилась ситуация, при которой решения арбитров остаются без должного контроля. Игорь Цыганык считает, что руководитель ассоциации недостаточно вовлечен в процессы.

Игорь Цыганык отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

По мнению эксперта, отсутствие внимания со стороны Андрея Шевченко влияет на общее восприятие судейства в чемпионате. При этом ранее сообщалось, что президент УАФ планирует провести встречу с клубами УПЛ для обсуждения проблемы.

"Ситуация с судейством такова, что Шевченко вообще безразлично. Он ни арбитров не знает, ни 90% матчей даже не смотрит. У него есть другие интересы, а некоторые люди прикрываются его именем и делают свои дела. И арбитры у нас решают, что правильно, а что нет", — заявил Цыганык.

Читайте также:

При этом эксперт также добавил, что в текущей системе арбитры фактически самостоятельно определяют ключевые решения. Он считает, что президент УАФ не обладает полной информацией о происходящем. Это, по его оценке, создает дополнительные вопросы к управлению судейством.

