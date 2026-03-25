Шевченко обсудит судейство на срочной встрече с клубами УПЛ
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выступил с официальным обращением к клубам УПЛ. Поводом стали письма и публичные заявления, поступившие от представителей команд. В УАФ решили дать единый ответ на все обращения.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на опубликованное заявление УАФ.
В ассоциации подчеркнули, что ключевыми принципами работы остаются открытость и прозрачность. Также в УАФ заявили о готовности к диалогу с клубами. При этом любые предложения должны соответствовать регламентам УАФ, УЕФА и ФИФА. В организации рассчитывают на конструктивное взаимодействие со всеми участниками процесса.
Клубы пригласили на официальную встречу
Глава УАФ Андрей Шевченко пригласил руководство УПЛ и клубов на совместную встречу. Она запланирована на 14 апреля и пройдет в Доме футбола в Киеве. Ожидается участие президентов и владельцев команд. Основной целью станет обсуждение проблем и возможных реформ в профессиональном футболе.
В УАФ выразили надежду, что в этот раз удастся собрать первых лиц клубов. В организации рассчитывают на предметный разговор и выработку конкретных решений. Также подчеркивается важность совместной работы для развития украинского футбола.
