Шевченко обсудит судейство на срочной встрече с клубами УПЛ

Дата публикации 25 марта 2026 17:01
Андрей Шевченко в форме сборной Украины. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выступил с официальным обращением к клубам УПЛ. Поводом стали письма и публичные заявления, поступившие от представителей команд. В УАФ решили дать единый ответ на все обращения.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на опубликованное заявление УАФ.

В ассоциации подчеркнули, что ключевыми принципами работы остаются открытость и прозрачность. Также в УАФ заявили о готовности к диалогу с клубами. При этом любые предложения должны соответствовать регламентам УАФ, УЕФА и ФИФА. В организации рассчитывают на конструктивное взаимодействие со всеми участниками процесса. 

Обладатели "Золотого мяча" Андрей Шевченко и Игорь Беланов
Андрей Шевченко и Игорь Беланов. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Клубы пригласили на официальную встречу

Глава УАФ Андрей Шевченко пригласил руководство УПЛ и клубов на совместную встречу. Она запланирована на 14 апреля и пройдет в Доме футбола в Киеве. Ожидается участие президентов и владельцев команд. Основной целью станет обсуждение проблем и возможных реформ в профессиональном футболе.

В УАФ выразили надежду, что в этот раз удастся собрать первых лиц клубов. В организации рассчитывают на предметный разговор и выработку конкретных решений. Также подчеркивается важность совместной работы для развития украинского футбола. 

скандал спорт футбол Андрей Шевченко УПЛ Полесье
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
