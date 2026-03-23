Буткевич и Усик требуют от Шевченко пожизненного отстранения судьи

Александр Усик и Геннадий Буткевич.

Житомирское "Полесье" обратилось в УАФ с требованием пожизненного отстранения арбитра ВАР Дениса Шурмана из-за работы на матче 19-го тура УПЛ против "Динамо" (1:2). Заявление подписали президент клуба Геннадий Буткевич и первый вице-президент Александр Усик.

Денис Шурман.

Усик требует самого жесткого наказания для арбитра

В "Полесье" заявили, что решение арбитра ВАР Шурмана повлияли на результат игры. В частности, речь идет о двух эпизодах, которые клуб считает ключевыми в матче.

"Просим отстранить от судейской деятельности Дениса Шурмана пожизненно", — говорится в заявлении.

Первый спорный момент произошел на 21-й минуте, когда арбитр ВАР отменил гол "Полесья". В клубе отмечают, что это решение было безосновательным.

Второй эпизод произошел в компенсированное время первого тайма. На 45+3-й минуте игрок "Динамо" Кристиан Биловар не получил удаление за фол, который, по оценке житомирского клуба, имел признаки грубого нарушения.

В "Полесье" отметили, что оба решения были признаны ошибочными главным экспертом по арбитражу Николой Риццоли в соответствии с официальными разъяснениями УАФ.

В заявлении отмечается, что эти ошибки лишили команду игрового и численного преимущества в матче против прямого конкурента.

Матч завершился победой "Динамо" со счетом 2:1. При этом арбитры ошибались и в другую сторону, что стоило киевлянам пенальти.

В "Полесье" считают, что допущенные ошибки имели определяющее влияние на ход игры и ее результат.

Обращение "Полесье" направило председателю УАФ Андрею Шевченко и председателю Комитета арбитров Катерине Монзуль.

Решение о возможных санкциях в отношении арбитра должен принять соответствующий орган УАФ после рассмотрения ситуации.

"Полесье" сейчас занимает третью позицию в турнирной таблице и лишь на одно очко опережает "Динамо", которое после зимней паузы уверенно побеждает.

