Буткевич та Усик вимагають від Шевченка пожиттєвого відсторонення судді

Олександр Усик та Геннадій Буткевич. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" звернулося до УАФ із вимогою довічного відсторонення арбітра ВАР Дениса Шурмана через роботу на матчі 19-го туру УПЛ проти "Динамо" (1:2). Заяву підписали президент клубу Геннадій Буткевич і перший віцепрезидент Олександр Усик.

Про звернення повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу клубу.

Денис Шурман. Фото: "Металіст 1925"

Усик вимагає найжорсткішого покарання для арбітра

У "Поліссі" заявили, що рішення арбітра ВАР Шурмана вплинули на результат гри. Зокрема, йдеться про два епізоди, які клуб вважає ключовими у матчі.

"Просимо відсторонити від суддівської діяльності Дениса Шурмана пожиттєво", — йдеться у заяві.

Перший спірний момент стався на 21-й хвилині, коли арбітр ВАР скасував гол "Полісся". У клубі зазначають, що це рішення було безпідставним.

Другий епізод відбувся у компенсований час першого тайму. На 45+3-й хвилині гравець "Динамо" Крістіан Біловар не отримав вилучення за фол, який, за оцінкою житомирського клубу, мав ознаки грубого порушення.

У "Поліссі" наголосили, що обидва рішення були визнані помилковими головним експертом з арбітражу Ніколою Ріццолі відповідно до офіційних роз’яснень УАФ.

У заяві зазначається, що ці помилки позбавили команду ігрової та чисельної переваги у матчі проти прямого конкурента.

Матч завершився перемогою "Динамо" з рахунком 2:1. При цьому арбітри помилялися й в інший бік, що вартувало киянам пенальті.

У "Поліссі" вважають, що допущені помилки мали визначальний вплив на перебіг гри та її результат.

Звернення "Полісся" направило голові УАФ Андрію Шевченку та голові Комітету арбітрів Катерині Монзуль.

Рішення щодо можливих санкцій щодо арбітра має ухвалити відповідний орган УАФ після розгляду ситуації.

"Полісся" наразі посідає третю позицію в турнірній таблиці і лише на одне очко випереджає "Динамо", яке після зимової паузи впевнено перемагає.

