Головна Спорт Усик став віцепрезидентом Полісся та планує судову реформу в УПЛ

Дата публікації: 22 березня 2026 15:16
Олександр Усик та президент "Полісся" Геннадій Буткевич. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик здивував шанувальників оголошенням про нову сферу діяльності. Тепер відомий спортсмен не лише тренуватиметься з футболістами "Полісся". Український атлет увійшов до керівництва житомирського клубу.

Усик давно тісно взаємодіє з президентом футбольної команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт Олександра.

Один із найтитулованіших українських спортсменів розпочав нову главу у своїй біографії. Олександр Усик оголосив, що став віцепрезидентом "Полісся". Він додав до допису серію фотографій, на який позує з президентом житомирського клубу Геннадієм Буткевичем.

Александр Усик и Геннадий Буткевич подписывают новый контракт боксера с Полесьем 22 марта 2026 года
Олександр Усик та Геннадій Буткевич. Фото: instagram.com/usykaa/

Що Усик робитиме в "Поліссі"

Чемпіон світу з боксу давно пов'язаний як із житомирським клубом, так і з його президентом. Олександр періодично тренується з футболістами команди і бере участь у промозаходах "Полісся". Він неодноразово заявляв про мрію вийти на поле у складі команди в офіційному матчі, але не може цього зробити до закінчення боксерської кар'єри.

Усик оголосив про те, що має намір ініціювати суддівську реформу в українському футболі. Олександра вірить, що справедливість має бути частиною гри. Нещодавно "Полісся" програло в матчі УПЛ "Динамо" (1:2), і навколо роботи арбітрів у тому поєдинку виник скандал. Не виключено, що нова роль Олександра Усика сприятиме тому, щоб та ситуація не повторилася.

"Я завжди говорив: сила полягає в дисципліні, чесності та команді. Ці принципи залишаються зі мною і тут", — заявив Усик про своє нове призначення.

Нагадаємо, збірна України з футболу офіційно розпочала підготовку до матчу плей-офф ЧС-2026 проти Швеції.

Президент World Athletics Себастьян Коу зворушливо прокоментував успіх українських легкоатлеток Ярослави Магучіх та Юлії Левченко.

спорт футбол Олександр Усик УПЛ Генадій Буткевич Полісся
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
