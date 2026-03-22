Усик став віцепрезидентом Полісся та планує судову реформу в УПЛ

Олександр Усик та президент "Полісся" Геннадій Буткевич.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик здивував шанувальників оголошенням про нову сферу діяльності. Тепер відомий спортсмен не лише тренуватиметься з футболістами "Полісся". Український атлет увійшов до керівництва житомирського клубу.

Усик давно тісно взаємодіє з президентом футбольної команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт Олександра.

Один із найтитулованіших українських спортсменів розпочав нову главу у своїй біографії. Олександр Усик оголосив, що став віцепрезидентом "Полісся". Він додав до допису серію фотографій, на який позує з президентом житомирського клубу Геннадієм Буткевичем.

Олександр Усик та Геннадій Буткевич.

Що Усик робитиме в "Поліссі"

Чемпіон світу з боксу давно пов'язаний як із житомирським клубом, так і з його президентом. Олександр періодично тренується з футболістами команди і бере участь у промозаходах "Полісся". Він неодноразово заявляв про мрію вийти на поле у складі команди в офіційному матчі, але не може цього зробити до закінчення боксерської кар'єри.

Усик оголосив про те, що має намір ініціювати суддівську реформу в українському футболі. Олександра вірить, що справедливість має бути частиною гри. Нещодавно "Полісся" програло в матчі УПЛ "Динамо" (1:2), і навколо роботи арбітрів у тому поєдинку виник скандал. Не виключено, що нова роль Олександра Усика сприятиме тому, щоб та ситуація не повторилася.

"Я завжди говорив: сила полягає в дисципліні, чесності та команді. Ці принципи залишаються зі мною і тут", — заявив Усик про своє нове призначення.

