Усик стал вице-президентом Полесья и планирует судебную реформу в УПЛ

Усик стал вице-президентом Полесья и планирует судебную реформу в УПЛ

Дата публикации 22 марта 2026 15:16
Александр Усик и президент "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по боксу Александр Усик удивил поклонников объявлением о новой сфере деятельности. Теперь известный спортсмен будет не только тренироваться с футболистами "Полесья". Украинский атлет вошел в руководство житомирского клуба. 

Усик давно тесно взаимодействует с президентом футбольной команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Александра. 

Читайте также:

Один из самых титулованных украинских спортсменов начал новую главу в своей биографии. Александр Усик объявил, что стал вице-президентом "Полесья". Он добавил к сообщению серию фотографий, на который позирует с президентом житомирского клуба Геннадием Буткевичем.  

Александр Усик и Геннадий Буткевич подписывают новый контракт боксера с Полесьем 22 марта 2026 года
Александр Усик и Геннадий Буткевич. Фото: instagram.com/usykaa/

Что Усик будет делать в "Полесье" 

Чемпион мира по боксу давно связан как с житомирским клубом, так и с его президентом. Александр периодически тренируется с футболистами команды и участвует в промо мероприятиях "Полесья". Он неоднократно заявлял о мечте выйти на поле в составе команды в официальном матче, но не может этого сделать до окончания боксерской карьеры. 

Усик объявил о том, что намерен иницировать судейскую реформу в украинском футболе. Александра верит, что справедливость должна быть частью игры. Недавно "Полесье" проиграло в матче УПЛ "Динамо" (1:2), и вокруг работы арбитров в том поединке возник скандал. Не исключено, что новая роль Александра Усика будет способствовать тому, чтобы та ситуация не повторилась. 

"Я всегда говорил: сила заключается в дисциплине, честности и команде. Эти принципы остаются со мной и здесь", — заявил Усик о своем новом назначении.

Напомним, сборная Украины по футболу официально начала подготовку к матчу плей-офф ЧМ-2026 против Швеции. 

Президент World Athletics Себастьян Коу трогательно прокомментировал успех украинских легкоатлеток Ярославы Магучих и Юлии Левченко. 

спорт футбол Александр Усик УПЛ Геннадий Буткевич Полесье
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
