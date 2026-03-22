Усик стал вице-президентом Полесья и планирует судебную реформу в УПЛ

Александр Усик и президент "Полесья" Геннадий Буткевич.

Чемпион мира по боксу Александр Усик удивил поклонников объявлением о новой сфере деятельности. Теперь известный спортсмен будет не только тренироваться с футболистами "Полесья". Украинский атлет вошел в руководство житомирского клуба.

Усик давно тесно взаимодействует с президентом футбольной команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Александра.

Один из самых титулованных украинских спортсменов начал новую главу в своей биографии. Александр Усик объявил, что стал вице-президентом "Полесья". Он добавил к сообщению серию фотографий, на который позирует с президентом житомирского клуба Геннадием Буткевичем.

Александр Усик и Геннадий Буткевич.

Что Усик будет делать в "Полесье"

Чемпион мира по боксу давно связан как с житомирским клубом, так и с его президентом. Александр периодически тренируется с футболистами команды и участвует в промо мероприятиях "Полесья". Он неоднократно заявлял о мечте выйти на поле в составе команды в официальном матче, но не может этого сделать до окончания боксерской карьеры.

Усик объявил о том, что намерен иницировать судейскую реформу в украинском футболе. Александра верит, что справедливость должна быть частью игры. Недавно "Полесье" проиграло в матче УПЛ "Динамо" (1:2), и вокруг работы арбитров в том поединке возник скандал. Не исключено, что новая роль Александра Усика будет способствовать тому, чтобы та ситуация не повторилась.

"Я всегда говорил: сила заключается в дисциплине, честности и команде. Эти принципы остаются со мной и здесь", — заявил Усик о своем новом назначении.

