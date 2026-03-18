Шевченко назвал причины своего участия в международном турнире по паделу

Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко принял участие в турнире World Legends Padel Tour среди бывших футболистов. Украинец сыграл в паре с испанцем Фернандо Льоренте и дошел до полуфинала.

Об участии в соревнованиях Шевченко рассказал в комментарии для Il Messaggero, передает портал Новини.LIVE.

Участники турнира World Legends Padel Tour. Фото: World Legends Padel Tour

Шевченко почти выиграл турнир по паделу

Пара Шевченко и Льоренте остановилась в шаге от финала. В полуфинальном матче они уступили команде итальянца Марко Матерацци и аргентинца Диего Перотти со счетом 4:9.

По словам президента УАФ, участие в подобных турнирах имеет не только спортивное значение. Он использует такие события для развития контактов и поиска поддержки для социальных инициатив, связанных с футболом.

"Это также способ налаживать связи, устанавливать контакты, находить ресурсы для Фонда и его социальных проектов", — сказал Шевченко.

Турнир по паделу World Legends Padel Tour объединяет бывших профессиональных футболистов, которые после завершения карьеры продолжают выступать в показательных турнирах. Формат соревнований предусматривает парные матчи, а участниками становятся игроки с опытом выступлений в топ-лигах Европы.

Андрей Шевченко после завершения карьеры футболиста работает в футбольном менеджменте и возглавляет Украинскую ассоциацию футбола. Он также занимается благотворительной деятельностью и развитием социальных проектов через фонд UNITED24.

Шевченко и другие участники турнира обычно встречаются на благотворительных футбольных турнирах. Такие события могут проходить несколько раз в год.

Падел — это вид спорта с ракеткой, который сочетает элементы тенниса и сквоша и стремительно набирает популярность в мире. Игра проходит на небольшом корте, окруженном стеклянными стенами, которые активно используются во время розыгрышей. В паделе обычно соревнуются в формате парных матчей, а подача выполняется снизу, что делает игру динамичной и доступной для новичков.

Этот вид спорта возник в 1969 году в Мексике, когда местный предприниматель Энрике Коркуэра обустроил первый корт в собственном доме. Впоследствии падел быстро распространился в Испании и Аргентине, где стал одним из самых популярных видов спорта.

Отметим, что в Украине одним из тех, кто развивает этот вид спорта, является Шевченко, который ранее отдавал больше предпочтения гольфу.

